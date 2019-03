LINAFOOT Division 1: Le match AS Vita Club –TP Mazembe est à reprogrammer

*La programmation des autres matches après les reports

Le match AS Vita Club–TP Mazembe de la 23ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1 à reprogrammer, on en parle et on en a parlera encore. On sait que les dirigeants de deux formations, l’organisateur et la police s’étaient retrouvés le jeudi 28 février dernier au siège de cette entité pour une réunion de concertation à propos de ce match qui était prévu dimanche 03 mars dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte qui reste fermé par le Gestionnaire. Mais ce match devait être délocalisé au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Toutefois, ce stade ne présentait pas les garanties sécuritaires pour accueillir une telle rencontre.

Voici par ailleurs le programme pour les autres rencontres après la modification et des reports de certains rendez-vous:

Le 06 mars 2019 à 15h30’ : JS Groupe Bazano-SM Sanga Balende au stade Fréderic Kibasa Maliba.

Le 10 mars 2019 à 15h30’ : CS Don Bosco-SM Sanga Balende au stade Mazembe

Le 13 mars 2019 à 15h30’ au stade Fréderic Kibasa Maliba : FC Lu’Shi Sport-SM Sanga Balende

Le 13 mars 2019 à 15h30’ au stade de l’Unité : AS Dauphin Noir –DC Motema Pembe.

Le 17 mars 2019 à 15h30’au stade Amani : FC Mony Bleu-FC St Eloi Lupopo

Le 20 mars 2019 à 15h30’ au stade Mazembe : CS Don Bosco-AC Rangers

Le 24 mars 2019 à 15h30’ au stade Fréderic Kibasa Maliba : FC Saint Eloi Lupopo-FC L’Shi Sport

Le 09 avril 2019 à 15h30’ au stade Kashala Bonzola : SM Sanga Balende-AS Nyuki

Le matche entre l’AS Vita Club-TP Mazembe est à reprogrammer, indique le communiqué de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Gaby Mass