LINAFOOT/Division 1: FC Renaissance et l’AC Rangers se neutralisent, Maniema Union dos-à-dos avec Dragons Bilima

*JS Groupe Bazano bat le CS Don Bosco et l’AS Nyuki et l’AS Dauphin Noir se tiennent en respect

Le FC Renaissance du Congo s’est neutralisé, samedi 02 mars dernier au stade Tata Raphaël, avec l’AC Rangers par un score d’un but partout. C’était en match de la 23ème journée du championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT/D1). L’unique but des Académiciens était inscrit par Bosekia Walimbe à la 37ème minute et celui des Renais par Saile Basomboli à la 44ème minute.

Ainsi avec ce match nul, Renaissance du Congo totalise 22 points et l’AC Rangers atteint 29 points. Et rien ne change au classement pour les deux formations de Kinshasa. De noter que ce match s’est joué à huis clos, suite aux derniers dégâts causés par les supporters du FC Renaissance au stade des Martyrs de la Pentecôte, actuellement fermé, lors de son dernier match face au DC Motema Pembe.

Dans l’autre match joué le même jour dans les mêmes installations, l’Association Sportive Maniema Union a été tenue en respect par l’AS Dragons Bilima par un nul vierge (0-0) à l’issue des 90 minutes de la rencontre. C’était à l’occasion de la 23ème journée du championnat de la LINAFOOT.

Ainsi, Maniema Union conserve sa 4ème position au classement provisoire avec 39 points. Dragons Bilima quant à lui, totalise 8 points et reste dans la zone de relégation, soit 15ème au classement.

JS Groupe Bazano bat le CS Don Bosco 1-0

La Jeunesse Groupe Bazano a battu le CS Don Bosco sur le score étriqué de 1-0, dimanche au stade Fréderic Kibasa Maliba, en match de la 23ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) division 1. L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de Kuala Nsingani à la 15ème minute. Malgré le forcing du CS Don Bosco, JS Groupe Bazano a su gérer et conserver son avance jusqu’à la fin de la rencontre et a voulu même forcer l’équation. Le 2ème match prévu à 15h30’ entre le FC Lubumbashi Sport et le SM Sanga Balende, comptant pour la même journée, dans les mêmes installations est reporté à une date ultérieure suite au manque des places dans l’avion pour l’équipe Rouge Or de Mbuji-Mayi.

Ni vainqueur ni vécu entre Nyuki et Dauphin Noir

Ni vainqueur ni vaincu entre l’AS Nyuki de Butembo et l’AS Dauphin Noir de Goma 1-1. Tel a été le résultat qui a sanctionné le match qui les a opposés dimanche au stade de l’Unité de Goma, en match en retard de la 17ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) division 1. Lwanzo Tatsopa à la 56ème minute a ouvert le score pour l’AS Dauphin Noir et Machozi Nguliko à la 80ème minute a établi l’équilibre pour l’AS Nyuki.

Altesse B. Makambo et Gaby Mass