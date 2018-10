LINAFOOT Division 1 et 2: Le TP Mazembe consolide sa position de leader en battant le FC St Lupopo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*SM Sanga Balende contrait au nul par DCMP et V.Club domine l’AS Dauphin Noir

Les Corbeaux du TP Mazembe de Lubumbashi restent invaincus après 6 journées. Hier dimanche, au stade Fréderic Kibasa Maliba de la Commune de la Kenya, les « Badiangwena Baseka » ont récidivé en battant leur rival de tous les temps , dans le classico local, les Cheminots du FC St Eloi Lupopo de la même ville sur le score étriqué 2-1, grâce à un but de Trésor Mputu Mabi à la 27ème minute et sa passe décisive à la 34ème minute, à la conclusion Jackson Muleka. La réplique des Lumpas est arrivée dans les temps additionnels par David Molinga sur penalty. Match qui comptait pour la 7ème journée du 24ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), Division 1.

Gaby Mass

