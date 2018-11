LINAFOOT: Ce mercredi au SM, L’AS Dragons face à l’AS V.Club et RCK sera opposé à Nord Sport

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Et le FC St Eloi Lupopo va matcher l’AS Dauphin Noir

L’AS V.Club, le champion en titre sera face aux Monstres de l’AS Dragons Bilima, ce mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte, en match de la 13ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1. Un match très difficile pour les Moscovites qui n’ont plus la tête au championnat, mais à la finale de la 15ème Coupe de la Confédération prévue le vendredi 23 novembre au stade Mohamed V à Casablanca contre le Raja de cette ville.

Toutes les équipes qui viennent les rencontrer mettent sérieusement les semelles, comprenant qu’aucun joueur de l’AS V.Club ne veut rater la finale en voulant protéger ses pieds et en ne voulant pas trop s’engager.

En lever de rideau de ce match, RCK sera opposé au FC Nord Sport du Kongo Central, en match de la 6ème journée de la première édition de la Ligue 2.

A Lubumbashi pour le compte du match en retard de la première journée du 24ème championnat de la LINAFOOT, les Lumpas du FC St Eloi Lupopo seront en opposition avec l’AS Dauphin Noir de Goma, le mercredi au stade Fréderic Kibasa Maliba de la commune de la Kenya.

Dans un communiqué daté du lundi 12 novembre 2018, la Ligue nationale a reprogrammé les matches suite au calendrier des interclubs de la CAF. Voici par ailleurs les combinaisons :

Vendredi 17 novembre 2018 : AS Dauphin Noir-AS Nyuki au stade de l’Unité ; Samedi 18 novembre 2018 : AS Maniema Union-DCMP au stade Joseph Kabila ; Jeudi 22 novembre 2018 : AS Nyuki-FC Renaissance du Congo au stade de l’Unité ; Et DCMP-AC Rangers au stade des Martyrs tandis que AS Nyuki-TP Mazembe est à reprogrammer.

Pour la Ligue 2 : Mercredi 14 novembre 2018 : au stade Martyrs : 13h30’ : RCK-Nord Sport ; Jeudi 15 novembre 2018 au stade Tata Raphaël 13h30’ : FC Lumière-AS Veti Club et à 15h30’ : JSK-JST ; Samedi 17 novembre 2018 : 13h30’ au STR : RCK-AC Dibumba et à 15h30’ : AC Rangers-OC Muungano ; Dimanche 18 novembre 2018 au STR à 13h30’ : FC MK-AC JST et à 15h30’ : JSK-AS Veti ; Lundi 19 novembre 2018 au STR à 15h30’ : FC Lumière-FC Kungupemba.

Gaby Mass

