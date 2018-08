Limete: Un accident de travail dans une usine de farine fait un mort et des blessés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un mort, plusieurs blessés et des personnes disparues, tel est le bilan provisoire d’un accident de travail survenu mardi dans une usine de fabrication de farine dénommée «FAB Congo», à la 5ème rue dans la commune de Limete, a confié à l’ACP le bourgmestre de cette municipalité, Douglas Nkulu Numbi.

Selon lui, un réservoir de grande capacité contenant plus de 1.000 tonnes de blé et suspendu en hauteur, a cédé en provoquant l’écroulement des murs des concessions voisines, à savoir un centre médical et une autre usine de fabrication des papiers hygiéniques.

Les éléments de la Croix-Rouge dépêchés sur les lieux ont, avec l’aide de la population, repêché quelques blessés qui ont été immédiatement acheminés à l’hôpital St Joseph pour des soins appropriés, a-t-il déclaré.

Mais selon d’autres sources, le bilan des dégâts causés par le silo de la Société Fab Congo, société de fabrication de blé, qui est tombé ce mardi 28 août 2018 sur le Centre Médical Moyi Ya Ntongo à Limete (4e rue), n’est toujours pas connu. La situation réelle du personnel médical et malades ensevelis n’est pas encore clairement connue.

« D’autres malades en vie et blessés graves ont été transférés en urgence vers les hôpitaux les plus proches. Pour le moment, l’urgence est de sortir les personnes qui seraient encore dans les décombres et accompagner les familles affectées », a dit dans un communiqué le médecin directeur, Arthur Ngoy.

Plusieurs personnes seraient encore sous les décombres. « Ce Silo contenant plusieurs milliers de tonnes de blé a enseveli quelques personnels et les malades du Centre Médical Moyi Mwa Ntongo. En ce moment (il est 18 heures quand nous rédigeons ce communiqué », certaines autres personnes seraient encore dans les décombres », a ajouté le médecin. Il rapporte aussi des dégâts matériels importants du centre médical.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.