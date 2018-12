Ligue des Champions de la CAF: TP Mazembe croisera Zesco United de la Zambie et V. Club jouera Bantu du Lesotho en 1/16ème

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le TP Mazembe de la RD Congo croisera en 1/16ème de finales de la Ligues des Champions de la CAF, le club zambien de Zesco United. Ce, après la qualification de ces derniers mardi 4 décembre, en tour préliminaires de cette 23ème édition de la Ligues des Champions de la CAF devant les nigériens de Sonidep par 3 buts à 0 en match retour.

Lors de la manche-aller du tour préliminaire joué au Niger, Zesco United avait battu Sonidep par un score étriqué de 2 buts à 1. C’est cette victoire du match retour qui leur donne le ticket des seizièmes de finales face aux Corbeaux du TPM.

Pour sa part, l’AS V. Club de Kinshasa sera face à Bantu FC du Lesotho. Ce dernier qui s’est qualifié en séance des tirs au but face à Township Rollers du Botswana.

Le match-aller aura lieu entre le 14-16 décembre 2018, à Lubumbashi (RDC), tandis que le retour se disputera entre le 21-23 décembre 2018, à Ndola (Zambie).

Altesse B. Makambo

