Levée des fonds pour la campagne électorale de Shadary: La NOGEC et Constant Mutamba saluent la participation personnelle du chef de l’Etat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La campagne électorale d’Emmanuel Ramazani Shadary exige des sociétaires du Front Commun pour le Congo (FCC) de mettre la main en poche, afin de trouver les moyens nécessaires garantissant la victoire finale. Car, il est établi que dans un pays-continent comme la République démocratique du Congo, un candidat président de la République qui n’a pas les moyens de faire le tour du territoire national, aura du mal à être connu, mieux à être élu. Même si la méga plateforme électorale initiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange dispose des structures capables de battre campagne en provinces, il faudra des moyens pour permettre à Shadary de donner son message.

C’est dans ce sens que le regroupement politique, la Nouvelle Génération pour l’Emergence du Congo (NOGEC), que dirige Me Constant Mutamba a, dans un communiqué de presse signé par le Docteur Ivan Ilunga Ngindu, Secrétaire général de la NOGEC, rendu hommage aux personnalités ayant pris part à la matinée de levée des fonds de la campagne électorale organisée le samedi 24 novembre 2018 à l’hôtel Memling de Kinshasa.

« Mention spéciale à son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République pour sa participation personnelle très remarquable », indique le même communiqué de presse, qui ajoute que la NOGEC se satisfait d’importants dépôts effectués à cette occasion et remercie vivement les différents contributeurs pour leur solidarité en vue de l’émergence d’une nouvelle classe politique.

Tout en étant consciente des défis politiques énormes qui guettent la nation congolaise sur la voie de la reconstruction nationale, cette plateforme mesure l’ampleur et la lourdeur de la campagne électorale en cours et promet à ses militants de déployer les efforts nécessaires pour mériter leur confiance.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.