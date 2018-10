Les mélomanes dans l’attente de l’album de Kaporedji Djino Equalzer

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le chanteur Djino Equalizer, un ancien du groupe Wenge BCBG, se trouve présentement en Europe à la poursuite d’une nouvelle orientation. En France où il se trouve, cet artiste au teint d’ébène, s’active actuellement à auréoler son image de marque à travers de nombreuses productions en live en play-back. Cela lui va déjà bien d’après les échos qui nous parviennent de mputuville.

En dehors de cela, il est entré au studio pour l’enregistrement du 3ème disque de sa carrière. On se souviendra qu’au sein de l’orchestre Wenge BCBG, il avait réalisé, sous le titre “Chérie enlevée”, son premier disque qui a connu un succès sous l’ampliation des anges adorables, l’artiste n’a pu sue se frotter les mains pour entreprendre une carrière solo.

Quelques temps seulement après avoir tourné le dos à JB Mpiana, Djino Equalizer a signé un alléchant contrat de travail avec la maison “Obouo Music” du dynamique producteur ivoirien David Monshon qui a produit pour lui son second opus intitulé “Commandant de bord”.

Malheureusement, par manque d’une bonne canalisation médiatique, la commercialisation de cette œuvre, a connu un couac. Cela n’a pas apporté à l’artiste les recettes escomptées. Ce qui l’a poussé à mettre un terme au contrat qui le liait à Oubou Music afin de tenter sa chance ailleurs.

Aujourd’hui, dans le vieux continent, cet auteur-compositeur infatigable est à la poursuite d’un idéal : Se lancer dans l’autoproduction en faisant sortir ses propres œuvres et en assurer, lui-même, sa bonne promotion. Il vient de réaliser sous les auspices de la maison Publicom Studio, son 3ème disque intitulé ” Hypnose” qui est déjà disponible sur les différents réseaux de téléchargements.

Kingunza Kikim Afri/Cp

