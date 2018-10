« Les Amis de Yaya Drabo » pleurent leur idole

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le professeur Yaya Drabo restera à jamais dans la mémoire de l’ancienne équipe du Projet de Communication pour le changement comportemental (C-change/ Rdc), dénommé « Les Amis de Yaya Drabo », qui a rendu un hommage vibrant hommage à l’illustre disparu. C’était ce samedi au cours d’une matinée de recueillement à laquelle plusieurs anciens de ce grand projet et partenaires ont pris part.

Le calme, qui caractérise ce bel site, perdu dans la concession catholique de l’avenue de la Justice, près de l’école du Collège Boboto (primaire), reflète justement l’image de ce grand personnage que le continent noir ait connu.

De nationalité Burkinabé, Yaya Drabo était né en à Adjamé en Côte d’Ivoire, le deuxième jour du mois de mars en plein milieu du 20ème siècle. L’homme a passé 35 ans en partageant efficacement sa riche expérience d’enseignant dans le domaine de journalisme-éducation et communication ainsi que dans la Communication pour le changement sociale et comportemental.

C’était un moment dur pour « Les Amis de Yaya Drabo », et quelques partenaires, qui ont eu du mal à réaliser l’évidence devant laquelle, personne ne pouvait rester indifférents. Il fallait donc se dépasser pour garder le sens de cette belle matinée de souvenance et de partages.

« Le professeur Yaya Drabo a travaillé avec endurance amour, passion, dévouement et professionnalisme pendant plus de 35 ans en partageant efficacement son expérience dans le domaine du journalisme, de l’information –éducation et communication ainsi que dans la communication pour le Changement social et comportemental », a dit Ange Kambale, lorsqu’elle lisait la biographie de son ancien Directeur. Des larmes, mais il a fallu du soutien de l’assistance pour se contenir.

Durant les cinq années passées en Rdc, précise Mme Kambale, le professeur s’était appliqué non seulement à mettre au service du projet C-change et de la Communauté congolaise, tout son savoir, son savoir-faire et son savoir être, mais aussi à façonner, à apprendre, à orienter, et à renchérir, du jour au lendemain toute l’équipe qu’il coordonnait.

«Yaya Drabo était une sommité internationale dans le domaine de la communication. Il a voué sa vie à transmettre la connaissance, à former les gens dans le domaine de la communication. Et nous, même étant dans le domaine transversal de gestion des projets, nous avons pu retenir beaucoup dans le cadre de la communication qui change les comportements et les conditions sociales des populations. C’était un monsieur distingué, respectable, brave et obligeant en même temps un père pour plusieurs, qui nous a appris le plaisir du travail et le plaisir de travailler ensemble », a témoigné Joseph Lombo, un des anciens du projet C-change.

L’homme était aussi connu pour ses multiples appuis aux médias. Il savait, disait le secrétaire général du Réseau des Journalistes et Communicateurs pour la Population et le Développement (Rcp), valorisait le travail des autres. Une qualité impeccable, qu’ont saluée Prince Yassa et Bibiche Mwika, dont l’Ong a eu à bénéficier des appuis aux médias.

Même son de cloche pour le professeur Vincent Lunkunku : « Yaya Drabo nous a seulement quittés, mais il est parmi nous. Tout ce que nous a prodigué comme conseil sur le plan sociétal, professionnel, relationnel, fait que même s’il n’est plus là, nous sommes en train d’appliquer tout ce qu’il nous a légué comme conseil », a déclaré le professeur Alimasi, un autre ancien de C-Change.

Après plusieurs témoignages, qui avaient émaillé cette matinée, l’assistance avait eu droit à une visite guidée dans l’anti chambre de la salle de conférences, où étaient exposés des publications, des livres et aussi la projection en images des photos de l’illustre disparu. Décédé depuis le mercredi 26 septembre dans la soirée à Baltimore aux Usa, pas dans un lit de l’hôpital, mais entouré de sa famille biologique, Yaya Drabo a été inhumé à Ouagadougou au Burkina-Faso.

Yassa/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.