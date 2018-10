Les 9 et 10 novembre 2018: Héritier Watanabe et Team Wata en concerts à Abidjan

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tout comme ce fût le cas les 7 et 8 septembre 2018 où, de retour de Bruxelles où il venait d’être élevé au rang d’ambassadeur pour la paix, le chanteur Héritier Watanabe et son groupe, se sont produits à l’Hôtel Ivoire ainsi qu’au Palais des Congrès à Abidjan où ils ont connu un franc succès, l’artiste qui mène une carrière d’honneur est rentré ragaillardi à Kinshasa. Et, allant de stratégie en stratégie, il ne cesse de consolider comme il se doit son parcours artistique et cela, depuis la sortie sur le marché de son premier disque “Retirada” bien accueilli par le public.

Encouragé par le succès remporté dans la capitale économique ivoirienne, Watanabe et son groupe le “Team-Wata” se souvenant de l’accueil qui leur avait réservé antérieurement par les Abidjanais, promettent de revenir à Abidjan pour deux concerts de tonnerre. Ce sera, les 9 et 10 novembre 2018.

Tout cela pour dire que pour le succès de son poulain, le producteur David Monshon ne lésine nullement sur les moyens. Une grande leçon pour certains artistes-musiciens congolais qui, emportés par leur succès éphémère, ne savent pas soigner des relations avec leurs producteurs. Ainsi, les 9 et 10 novembre prochain Héritier Watanabe et son groupe vont, une fois de plus, goûter à “attieke” (poisson braisé) ainsi qu’à “garba”, deux mets forts prisés à Abidjan. Bon régal, l’artiste.

Kingunza Kikim Afri/Cp

