L’Eglise A.V.A.C.J.C. en journée de prières et de louanges

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tout au long de ce mois de septembre 2018, l’Eglise Alliance de Victoire et d’Accomplissement de la Croix de Jésus Christ, organise des journées de louanges et de prières au cours desquelles de nombreux orateurs, hommes de Dieu, passent sur la tribune pour édifier toutes les brebis et, surtout, en recherchant de remettre celles qui se sont égarées, sur le droit chemin. De tout, le thème exploité est: «Détruire le pouvoir d’envoûtement et de la mort prématurée”.

Dans ce cadre, le dimanche 8 septembre 2018, c’est le Prophète Israël Mbayu qui a exhorté les fidèles en s’appuyant sur Romains 8: 1-2 et Luc 10: 19. Dans Romains 8:1-2, il est dit: ” Il n y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l’Esprit. Ceci lui a servi de référence avant de s’étaler sur le développement de ce chapitre qui est un Levin pour ceux qui accordent leur temps à écouter la bonne parole et de mettre en pratique ce qui est dit. Quant au chapitre Luc 10:19 qui dit: ” Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire”.

Ici le Prophète Israël Mbayu a démontré à suffisance qu’il suffit de se mettre sur la voie de Dieu et de respecter ses recommandations, les miracles s’opèreront, mais à condition de connaitre ce que veut l’Éternel et de les respecter sans rechigne. Sur la tribune dimanche passé, outre la Prophète Israël Mbayu, il y avait aussi l’Evangéliste Flavien Nsitumvuidi, le Pasteur Franck Dikizeyeko, l’évangéliste Patrick Ovoy et le frère Joël Nsimba. L’hôte du jour et maitre de la cérémonie c’était le Visionnaire Didier Dikizeyeko. Ces journées de louanges et de prières vont s’échelonner jusqu’au dimanche 30 septembre 2018.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.