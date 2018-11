Le voyage du groupe Frangalois à Luanda hypothéqué

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le patron du groupe Frangalois, le chanteur Apocadero n°10 Ya Jean Bampema était, il y a peu, au studio à Limete pour enregistrer un superbe album. Tout de suite après ce travail, étant donné qu’il trône aussi à la tête d’une fondation qui porte son nom, Apocadero s’était rendu dernièrement dans la province du Kwilu remettre certains biens à la population du coin. Il a aussi remis un lot de matériels aux élèves dont la plupart viennent des familles démunies afin qu’ils puissent aussi étudier dans des bonnes conditions.

De retour à Kinshasa, outre quelques concerts de routine qu’il projette çà et là, Apocadero et son groupe “Les Frangalois” sont invités par la maison “Frangala Production” de Tity Levallois pour une production du tonnerre baptisé Molotoria qui aura lieu à l’espace “Boa Vida” à Palanca/Luanda.

Ce sera le samedi 29 décembre 2018. Cependant, suite à la situation explosive qui se passe quant au refoulement de congolais de l’Angola, l’observateur averti doute fort sur le déplacement de musiciens congolais au pays du président Lorenzo. L’on se pose même la question de savoir si ce groupe musical se rendait quand même à Luanda qui sera mobilisé pour l’accueillir du moment où les Congolais sont déclarés personæ grata dans ce pays?

Kingunza Kikim Afri/Cp

