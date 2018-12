Le vendredi 30 novembre dernier: L’Ambassade du Japon a célébré la fête nationale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le vendredi 30 novembre 2018, l’Ambassade du Japon a organisé la réception de la Fête Nationale du Japon à l’occasion du 85ème Anniversaire de Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon, à la Résidence de M. Hiroshi Karube, Ambassadeur du Japon.

Lors de son adresse, M. Hiroshi Karube a fait remarquer qu’il s’agit d’une célébration historiquement importante pour le Japon parce qu’en janvier 2019, Sa Majesté l’Empereur Akihito totalisera 30 ans de règne depuis son intronisation et abdiquera le 30 avril 2019 pour céder le trône à Son Altesse Impériale le Prince héritier Naruhito en date du 1er mai 2019.

En 2018, comme les années précédentes, dit-il, le Japon a fait en sorte de renforcer davantage les relations bilatérales sans faire de distinction entre le secteur public et privé, à travers diverses coopérations économiques et culturelles, telles que l’aménagement d’infrastructures et l’aide alimentaire, ainsi que plusieurs manifestations culturelles.

Concernant l’évolution des relations entre la République Démocratique du Congo et le Japon, M. Hiroshi Karube a retracé les différentes réalisations de la coopération japonaise durant toute l’année 2018, notamment :

En ce qui concerne la coopération économique, en janvier, le Japon a fait un don de riz, d’un montant d’environ un million-quatre-vingt-mille dollars américains (1.080.000 USD) pour permettre à près de quarante-cinq-mille (45.000) élèves d’écoles primaires des provinces du Nord-Kivu et du Tanganyika de recevoir un repas par jour pendant une année. Et ce, sans oublier la signature en mai et en août de deux Echanges de Notes dans le cadre de la coopération économique ; l’envoi en mai de deux équipes japonaises pour répondre à l’épidémie de la maladie à virus Ebola survenue dans la Province de l’Equateur ; la visite officielle en août de trois députés japonais qui ont échangé, entre autres, avec le Président de l’Assemblée Nationale, Honorable Aubin Minaku, et en octobre, celle du Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères du Japon qui a été reçu, en particulier, par le président Joseph Kabila Kabange ; la participation en octobre de M. Léonard She Okitundu, vice-Premier Ministre, ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale à la Réunion Ministérielle de la TICAD tenue à Tokyo ; l’organisation de plusieurs activités culturelles telles que des tournois de karaté et de judo.

Par ailleurs, M. Hiroshi Karube a souligné l’importance de la stabilisation de la situation politique en RDC et a émis le souhait que les élections prévues pour le 23 décembre 2018 se tiennent de manière démocratique, équitable, transparente et pacifique. Rappelant les différentes catastrophes naturelles qu’a connues le Japon, M. Hiroshi Karube a exprimé sa sincère et profonde gratitude aux pays frères, particulièrement la RDC pour son message de soutien.

Enfin, invitant ses convives à découvrir la gastronomie japonaise, Monsieur Hiroshi Karube a clos ses propos en portant un toast pour la prospérité et le bonheur du peuple congolais, ainsi que pour la coopération et l’amitié qui unissent la République Démocratique du Congo et le Japon.

JMNK

