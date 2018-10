Le samedi 10 novembre prochain à Lubumbashi, Youssoupha et Gaz Mawete en concert

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le groupe “Boma ye muzik” sera en déplacement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour un concert pygmanté avec à l’affiche deux noms de la nouvelle génération de rappeurs congolais : Youssoupha, fils biologique du Seigneur Tabu Ley Rochereau aux côtés du tonitruant Gaz Mawete, un artiste talentueux.

Ils vont se produire au parking de l’hôtel Hypnose. Ceux qui feront le déplacement de ce lieu, vont vivre, en live, les extraordinaires coups de hanche de ces deux rappeurs très entreprenants. Cette production à 2.000 kilomètres de la capitale est une activité réalisée par une grande société de télécommunication de la place. En dehors du concert, d’autres surprises de taille sont réservés à tout celui qui, ce samedi 10 novembre 2018, vont se déplacer pour l’hôtel Hypnose. Qu’on se le dise!

Kingunza Kikim Afri/Cp

