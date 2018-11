Le Révérend Dominique Ngoy édifie les fidèles sur la valeur d’une vie de jeune et prière

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est sous ce thème que le Révérend Dominique Ngoy Kabuya a édifié les fidèles de son église qui se préparent d’ici le 18 novembre 2018 à démarrer les 21 jours des jeunes et prières jusqu’au 8 décembre 2018. C’est dans Luc 12, 15-16,21 et Esaïe 58 :1-12. L’homme de Dieu a indiqué qu’il existe 3 sortes de jeunes : le jeune à sec où l’on ne prend ni eau ni nourriture, jeune liquide où l’on prend que l’eau soit le jus et le jeune avec repas léger. Dans le jeune, l’élément important c’est celui de s’humilier devant le Seigneur, un moment important pour la repentance. Car l’Eternel comme il a demandé à Israël, nous devons crier à haute, de lui présenter nos difficultés. En ces 21 jours qui s’annoncent, je dois obtenir des résultats suivants tels que promis par Dieu : La lumière luira, la justice doit animer mes pas, la justice, la gloire de l’Eternel, j’atterrirai, je crierai et je me rassasierais.

C’est la parole de Dieu, a indiqué le pasteur Dominique, qui a souligné que si le chrétien respecte ces 10 éléments, il va entrer dans sa destinée. Pour cela, le chrétien comme annoncé pour les 21 jours de jeûne et prières, je porte les fardeaux des autres et je me présente au près du Seigneur avec cela que j’aurais aussi des réponses. A l’exemple de Anna qui promit à Dieu que s’il lui donnait un fils, elle lui mettrait à la disposition de l’Eternel. Un chrétien ne doit pas être indifférent vis-à-vis de son entourage. En ces 21 jours, les portes extraordinaires peuvent s’ouvrir. Que je donne gloire à l’Eternel qui m’accompagne. L’Eternel sera toujours mon guide et ne permettra jamais mon échec, a expliqué le pasteur. Pour le pasteur Dominique Ngoy Kabuya, Abraham est mort rassasié de ces jours. Que l’Eternel nous donne la vigueur pour affronter n’importe quoi. Nous devons refuser d’être comme le riche dans le chapitre 12: 15 -16 -21 de vivre dans l’avarice et d’être riche pour moi-même. Je dois savoir que Dieu est mon premier parent et je dois savoir en plus de mes parents prendre soin de Dieu qui change des situations toujours en ma faveur jusqu’à offrir son fils unique pour moi.

Suzy Kibira Omari

