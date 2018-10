Le Regroupement Palu et Alliés réaffirme son autonomie et son indépendance dans son engagement politique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans une déclaration du regroupement politique Palu et Alliés rendue publique par son vice-président, Elvis Mutiri wa Bashala, sur la situation politique et le processus électoral, il réaffirme son autonomie et son indépendance dans son engagement politique pour le triomphe de ses objectifs. Et ce, contrairement à une certaine rumeur largement rependue à Kinshasa et selon laquelle, ce regroupement aurait quitté la Majorité présidentielle. Au sujet du processus électoral en cours, le Regroupement Politique Palu et Alliés exhorte la CENI de poursuivre le dialogue avec la classe politique pour résoudre les points de divergence en vue de permettre la tenue des élections crédibles et transparentes a la date du 23/12/2018 conformément au calendrier électoral.

Une déclaration politique du Regroupement Palu et Alliés sur la situation générale du pays et le processus électoral parvenue à la rédaction du Journal L’Avenir renseigne que le Conseil National du Regroupement Palu et Alliés a tenu une réunion extraordinaire en date du 26/09/2018 présidée par le Vice-président Elvis Mutiri Wa Bashara agissant par délégation du Président du Regroupement, le Patriarche Antoine Gizenga. Cette réunion avait deux à l’ordre du jour à savoir : la situation générale du pays et l’évaluation du processus électoral.

Passant en revue la situation générale du pays, te Regroupement PALU et Alliés, gardien des valeurs nationalistes et lumumbistes, a déploré et condamné avec fermeté le massacre des populations de Beni, les tueries barbares perpétrées dans le Grand Kivu et l’insécurité grandissante en Ituri pendant cette période électorale. « Le Regroupement PALU et Alliés demande au gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions utiles afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens », indique le document dont l’Avenir s’est procuré une copie.

Le Conseil national observe que cette insécurité devenue permanente et récurrente constitue une menace réelle à la paix et à l’intégrité territoriale et risque, si on n’y prend garde, de perturber le déroulement normal des opérations électorales en cours dans tout ou partie du territoire national. Raison pour laquelle le Regroupement PALU et Alliés présente ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées et exprime sa compassion et sa solidarité à l’égard de la population meurtrie et des victimes de la barbarie.

Quant au processus électoral, le Regroupement PALU et Alliés salue la publication des listes définitives par la CENI des candidats à l’élection présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, une étape décisive avant la tenue des élections. Il déplore néanmoins l’invalidation par la Cour Constitutionnelle de la candidature de son Président et père de l’indépendance, le Patriarche Antoine Gizenga.

« Malgré ce coup dur, le Regroupement Palu et Alliés appelle les militantes et militants, sympathisants ainsi que toute la population congolaise à soutenir massivement ses 710 candidats députés provinciaux et ses 487 candidats députés nationaux car, la lutte continue et « le Peuple Vaincra», insiste le communiqué, qui ajoute que pour aborder avec sérénité et assurer la victoire du Regroupement aux élections, le Conseil National demande aux militantes et militants du Parti Lumumbiste Unifié et des partis Alliés de rester unis, mobilisés et de s’abstenir de prêter oreille aux discours démobilisateurs d’où qu’ils viennent.

Dans la même déclaration, le Regroupement Palu et Alliés a réaffirmé son autonomie et son indépendance dans son engagement politique pour le triomphe de ses objectifs. En ce qui concerne l’utilisation de la machine à voter, il constate l’absence du consensus au sein de la classe politique. Voilà pourquoi il exhorte la CENI de poursuivre le dialogue avec la classe politique pour résoudre les points de divergence en vue de permettre la tenue des élections crédibles et transparentes a la date du 23 /12/2018 conformément au calendrier électoral.

JMNK

