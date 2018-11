Le chanteur Kams KJB s’est produit le 23 novembre à Chevreuse (France)

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un concert du tonnerre a eu lieu le vendredi 23 novembre dans la salle “Léger” à Chevreuse en France. C’était aussi une occasion pour le chanteur KJB est en train d’être préparé avec en tête le chanteur Kam’s KJB, le professeur de percussions des élèves. C’était une cérémonie baptisée “Soirée africaine”.

Avant la production, ceux qui ont payé les billets pour la soirée, ont eu droit à un copieux repas à partir de 19 heures tandis-que le concert proprement dit a débuté à 19 heures. Pour la bonne marche des affaires, les organisateurs de la “Soirée africaine” avaient signalé que pour donner l’occasion à tout le monde l’occasion d’assister à cette soirée récréative, les billets ont commencé à être vendus depuis le jeudi 11 octobre 2018 en cliquant sur www.eddsicae.com.

Les places étant limitées et cela se prenant moyennant 12€ pour les jeunes (15 ans) et 18€ pour les adultes (+15 ans), l’on a compté un grand monde dans la salle si bien que la soirée s’est déroulée dans le bon. C’était surtout pour annoncer l’album de l’artiste intitulé “Que feras-tu?” L’occasion a été ainsi donnée au chanteur Kam’s KJB d’annoncer l’imminente sortie de son disque intitulé “Que feras-tu ?”.

Kingunza Kikim Afri/Cp

