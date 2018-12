Le chanteur gospel congolais Manesi Baba Malula, en tournée mondiale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

22 années viennent de se passer depuis que le chanteur Manesi Baba Obélix du Zaire, ayant compris que le succès de son groupe, le “Fasol” ne pouvait perdurer dans cet environnement où la concurrence battait déjà pleine par la naissance de nombreux orchestres menés par de jeunes très talentueux, avait jugé, en 1996, bon d’aller évoluer ailleurs.

Pendant que ses paires ont le nord (Europe surtout et l’Amérique) comme champ de prédilection, l’Obélix du Zaire lui, a choisi le sud plus profond. C’est ainsi qu’il est parti pour le 5ème continent (l’Océanie) pour poursuivre, en toute quiétude, sa carrière artistique. Il a transité par le Kenya avant de rejoindre l’Australie où il mène actuellement sa carrière, d’abord en tant que Pasteur, (il avait suivi sur place les cours de théologie) et ensuite comme chanteur-interprète chrétien congolais le plus influent de l’Océanie. Donc présentement, la musique gospel lui colle à la peau.

Cheminant chrétiennement sa mission, tant à Sydney où il réside, que partout en Australie, le Pasteur Manesi Baba Malula est bien cadré. Il vient de lancer un album intitulé “Crucifix” qui se trouve déjà sur la toile et s’apprête à entreprendre une tournée à travers l’Australie. Il se produira, de fait, à Adelaïde, à Sheparton/Victoria, à Melbourne et reviendra à Sydney avant de traverser l’océan indien pour l’Afrique. Dans le continent, il se produira en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Puis, il s’en ira pour le Vieux-continent et se produira en Belgique, en France et en Grande-Bretagne (Angleterre) avant de regagner son fief à Sidney en Australie.

