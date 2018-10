Le 27 octobre 2018: La sortie officielle de l’opusn “Disque d’or” de De Souza Santu Mingongo elengi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après une large promotion dans plusieurs supports promotionnels, c’est enfin ce 27 octobre 2018 que le disque tant attendu et fortement médiatisé du chanteur-interprète De Souza Mingongo Elengi sort sur les réseaux appropriés.

Chanteur-interprète de grandes qualités ayant prouvé ses prouesses au sein de différents orchestres au sein desquels il a évolué, notamment dans Langa-Langa Stars aux côtés d’Evoloko Antshuamo, ainsi que dans l’Empire Bakuba quelques temps avant la disparition de Pépé Kallé, sans omettre son passage au sein de l’orchestre Empire Fondation de Kinanga na Nkau dit Boeing 737 grâce à qui il a pu effectuer un voyage de non-retour pour l’Europe avec la bénédiction de la maison Sanis Production de Jimmy Mukelenge, De Souza Santé Mingongo elengi continue de plus bel à soigner cet élan qu’il a pris de ne dépendre de personne.

Avec sa belle voix, il vient d’abattre un travail vraiment professionnel à travers son nouveau disque intitulé simplement “Disque d’or”. Cette compile tant attendu par les mélomanes depuis de longs mois, sort en effet sur le marché le samedi 27 octobre 2018.

Kingunza Kikim Afri/Cp

