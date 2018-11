Le 24 novembre 2018 à Bruxelles: Le groupe musical “Lumumba Rumba” a mémorisé Patrice Lumumba

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le samedi 24 novembre 2018, Bruxelles, la capitale belge a vibré au rythme d’un concert bien fleuri, organisé en mémoire du héros national congolais Patrice Emery Lumumba assassiné par les colons belges à cause de sa détermination de vouloir vraiment libérer le peuple congolais. Cet acte barbare a fait de lui une grande personnalité de la politique contemporaine.

En sa mémoire, le samedi passé, une pléiade de musiciens congolais dont la chanteuse Faya Tess, Dizzy Pierre Mandjeku Lengo, Laurent Kanta Nyboma Mwan’Dido, Sam Mangwana, Émile Avedila Nkizmbi Petit Poisson, Tister Ikomo, Nkalulu Baend’Afe Lokombe, Paul Biss, Muindila Mukulu, regroupés au sein d’une formation musicale baptisée “Lumumba Rumba”, se sont produits à travers un grand concert d’hommage au tout 1er Premier ministre congolais.

On retiendra que se sont ce 22 musiciens célèbres de la rumba congolaise qui se sont mués sur la tribune donnant ainsi une dimension festive à ce concert qui a fait déplacer de centaines d’amateurs de la bonne et nostalgique musique nostalgique congolaise pour vivre en live cette production en écoutant, en interprétation, les chansons composées par d’autres congolais de la vieille génération que sont: Abdoul Elenga, Joseph Kabasele Tshamala dit Grand Kallé, François Luambo Makiadi dit Grand Maître Franco de mi Amor, Pascal Sinamoy Tabu Ley Rochereau dit Seigneur Ley, Jeannot Bombenga-we-Wando, Franklin Boukaka et Jules Shungu Kekumba Ekumany dit Papa-Wemba. Le spectacle qui s’est déroulé devant un public hétérogène, était simplement beau à voir.

Kingunza Kikim Afri/Cp

