Le 15 octobre 2018 à Mbankana: Chantal Safou lance la quinzaine de la femme rurale

Le monde entier a célébré le 15 octobre 2018, la journée internationale de la femme vivant en milieu rural. Pour cette édition 2018, l’ONU a retenu le thème : « Défis et opportunités de l’agriculture résiliente au climat pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et filles rurales ».

En République Démocratique du Congo, cette journée a été célébrée sous le thème : « Femme rurale : autonomisation et processus électoral ».

Pour ce faire, une grande activité commémorative a été organisée au quartier Mbankana dans la commune urbano-rurale de Maluku, à plusieurs kilomètres de Kinshasa.

Deux membres du gouvernement de la République dont la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa et celui du Développement rural, Justin Bitakwira, accompagné du ministre provincial de l’Agriculture, Magloire Kabemba, représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que les partenaires techniques et financiers dont l’ONU Femme et la FAO ont pris part à cette activité qui s’est tenue au centre Cadim à Mbankana.

Par le biais de leur représentante, les femmes rurales de Mbankana ont soumis quatre préoccupations majeures au gouvernement de la République, dont le manque des marchés, la transformation de leurs produits, l’évacuation et mécanisation, ainsi que le manque d’espace. Des problèmes que le gouvernement provincial de Kinshasa s’attèle à résoudre d’ici peu, par la mise en place des plateformes multiservices, comme l’a dit le ministre provincial Magloire Kabemba Okandja.

Dans son mot, le ministre national du Développement rural, Justin Bitakwira a exhorté les femmes rurales de Mbankana à aimer leur travail, qui leur permet tant bien que mal d’assurer la survie de leurs familles.

Pour sa part, la ministre du Genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa a rassuré les femmes de Mbankana de la volonté du gouvernement de la République de les accompagner dans l’exercice de leur travail, mais aussi de cette volonté à résoudre tout prochainement les différents problèmes énumérés. Après son message d’encouragement, la patronne du Genre a ainsi lancé la quinzaine de la femme vivant en milieu rurale, où plusieurs activités sont prévues à Kinshasa, comme en province en l’honneur de cette femme rurale.

Elle n’a pas oublié de saluer la bravoure de ces femmes rurales dans la production alimentaire.

« Cette journée du 15 octobre est célébrée est la veille de la journée mondiale de l’alimentation, pour souligner le rôle des femmes rurales dans la production alimentaire et la sécurité alimentaire. Il sied de noter que les femmes vivant en milieu rural représentent plus qu’un quart de la population mondiale et qu’elles constituent la main d’œuvre agricole la plus importante dans le monde. Elles cultivent la terre et sèment des graines pour nourrir le monde, elles assurent la sécurité alimentaire de leurs communautés et s’adaptent aux changements climatiques. En termes de priorité foncière et d’accès aux intrants agricoles, au financement et à de techniques de résilience climatique, elles restent pourtant loin derrière les hommes », a dit Chantal Safou Lopusa.

La patronne du Genre a profité de l’occasion de remercier tous les partenaires au Gouvernement ainsi que ceux des Agences du Système des Nations Unies pour avoir accepté d’accompagner les femmes de Mbankana et des alentours dans la célébration de cette journée.

Après les différentes allocations, les experts de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ont présenté aux femmes de Mbankana la machine à voter, avant de passer à son expérimentation sous l’œil vigilant de la ministre Chantal Safou Lopusa.

Avant de boucler l’activité, Chantal Safou et les représentants d’Onu Femme et de la FAO ont procédé à la remise des matériels de travail et des pagnes de la CENI aux femmes rurales de Mbankana. Des cris de joie et des pas de danse ont bouclé cette activité.

Bernetel Makambo

