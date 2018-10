L’avortement autorisé : dans quel cas ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’avortement, un acte consistant à mettre fin à la vie d’un fœtus à cause peut-être du danger que courrait la porteuse du fœtus ou autres dangers qui seraient déclarés par un corps médical. Il est aussi des cas où la jeune fille enceinte redouterait d’être ridicule à cause de l’acte posé. Aussi prendrait-elle la résolution de mettre fin à la vie du fœtus, est en général un acte inadmissible dans la société congolaise. Car cette dernière, déjà naturellement, aime préserver à la vie. Face à une préoccupation pendante ‘’Dans quel cas accepter l’avortement ?’’ Le docteur Judith Muale, médecin généraliste à l’ONG ‘’ADRA DRC’’ interrogée à ce sujet, réagit en ces termes : – si la grossesse met en danger la vie de la maman ; en cas de pathologies ou maladies congénitales ou acquises, à l’instar des maladies ou pathologies cardiaques, c’est-à-dire celles qui dérangeraient le cœur de la porteuse du fœtus. C’est seulement dans ces cas que l’avortement est autorisé.

Pour sa part, M. Patrice Kongolo Kasongo est convaincu que derrière un avortement se cache un déficit de responsabilité d’un homme. En effet, cet ancien membre de l’Office national d’identification des populations, ONIP et ancien Dircab au Ministère des relations avec le parlement, saisit l’opportunité de sa notoriété en tant que candidat aux prochaines législatives, pour adresser la mise en garde suivante : ‘’Il s’avère important pour un homme d’être prêt pour un engagement qui aboutirait au mariage et à la naissance des enfants désirés. Cependant, dans le cas où une grossesse serait signalée, rien ne sert de fuir ses responsabilités, « il va falloir s’assumer », conseille-t-il.

L’avortement n’est pas en réalité la bienvenue dans cette société, non seulement parce que la porteuse du fœtus pourrait y laisser sa peau, mais également parce que c’est une faute, un péché aux yeux de Dieu Tout-Puissant que vénère, d’emblée, cette société congolaise. Beaucoup de jeunes filles, en effet, ont perdu la vie à cause de cet acte ô combien dangereux et mortel. Actuellement, des raisons sont avancées en médecine, autorisant l’avortement comme moyen de soulager, un tant soit peu, la douleur des femmes, notamment de celles qui seraient victimes d’abus sexuels. Car, en effet, certaines femmes pensent que garder un enfant issu d’une relation sexuelle forcée détruirait d’une certaine manière leur vie de génitrices ; ce qui ne serait pas totalement faux, selon d’autres. Cependant, voir la mort d’un être faisant déjà tant bien que mal partie de soi, serait comme se tuer soi-même en partie, si on analyse bien. Certes, les cœurs de ces femmes n’auraient guère le courage d’affronter seule cette épreuve si rude, il va falloir le soutien moral notamment pour y arriver.

Ceci dit autrement, il n’y a guère de raison d’avorter car, plusieurs risques sont plausibles. C’est le cas de la rupture de la matrice, au cas où l’avortement serait exécuté par des mains inexpertes comme, hélas, cela est couramment déploré dans le contexte kinois. Ce qui, pensons-nous, est la base de plusieurs décès de femmes ou de jeunes filles qui se seraient confiées à ces ‘’mains non-autorisées’’, par peur des représailles.

Ceci est donc un appel à toutes les jeunes filles particulièrement qui souvent se retrouvent dans ces cas, face à l’avortement, de beaucoup plus penser et pratiquer l’abstinence car, cela implique zéro risque de grossesse non désirée. Et de ce fait, zéro risque d’avortement et de décès. Le temps favorable pour une jeune fille, c’est d’arriver à maturité, se marier et avoir des enfants ; c’est cela l’idéal.

Une femme déjà mature, sans mariage, pourrait également, avec un travail stable, arriver à détourner les difficultés des grossesses non désirées. Car souvent mal vue par les hommes de manière générale, certains, sans scrupule, pourraient lancer des paroles désobligeantes à l’endroit de cette femme. Cela, dans la visée de lui faire souffrir le martyr, en lui crachant dessus : « Ngai nde kolo zemi ? »(Littéralement : est-ce que la paternité de cette grossesse m’est attribuable ?), une façon implicite de désavouer la partenaire : « débrouille-toi toute seule, il n’y a pas de place pour la pitié en ta faveur. Comme on peut le comprend, pareil questionnement voile à peine le rejet de la paternité. Un genre de comportement injuste et égoïste de l’homme qu’endurent quelquefois des femmes mariées. Des mots dont le sens laisse paraître son désir ou même sa soif de vouloir posséder toutes les femmes du monde ; une course déjà perdue d’avance.

Le message est également lancé aux hommes, d’être responsable de leurs actes. Il est paradoxal de constater que dans cette affaire d’amour et de corps, ils sont souvent pressés et les premiers. Quand survient l’inattendu, ils se recroquevillent, et ne veulent guère être à l’avant-plan de la recherche de la solution.

Aux jeunes garçons notamment, la pratique de l’abstinence leur éviterait, comme aux jeunes filles, des grossesses non désirées mais également le risque d’être traité d’irresponsable. Ce que beaucoup d’hommes ne désireraient guère entendre dire à leur sujet.

CHRISTELLE KASONGO, journaliste /RTGA

