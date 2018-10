L’andropause: Les hommes la connaissent mal et en parlent encore moins….

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’andropause et la ménopause ont-elles les mêmes reflets? A chaque fois que tout être humain prend de l’âge, son corps subit de multiples modifications. Cela n’est pas à craindre ; l’homme doit plutôt accepter cette nouvelle vie que lui impose la nature, et s’adapter pour ne pas tomber dans le piège d’ennuis que ces modifications peuvent entraîner. Quels sont les vrais symptômes de l’andropause et quel traitement administrer au cas où elle s’annonce?

C’est quoi l’andropause ?

Plusieurs personnes font souvent l’analogie entre la ménopause chez la femme et l’andropause chez l’homme. Pourtant, ces deux phénomènes biologiques ne sont pas si comparables. C’est autour de la soixantaine. Mais dès 50 ou 55 ans, il peut y avoir des symptômes d’andropause ou d’hypo androgénie, se manifester chez l’homme. Mais il est probable que tous les hommes ne peuvent pas avoir forcement ces symptômes au même âge, certains n’en ressentiront les effets que vers 7 ans.

Les symptômes de l’andropause

Les symptômes sont variés et variables. Il y a d’abord des érections moins rigides et moins nombreux, accompagnées par une fatigue inhabituelle à laquelle s’ajoute des troubles du sommeil. Chez certains hommes, on remarque aussi un changement de comportement, soit vers la dépression, soit au contraire vers une irritation plus importante qu’avant. Même le corps de l’homme dans cette période subi également une transformation telle que l’augmentation du tour de taille ; l’homme va perdre du muscle ou peut accuser aussi une baisse de pilosité, tant sur les bras, les jambes, les cuisses que le thorax ou au niveau de la barbe, et toutes ces images moins intéressantes peuvent être très gênantes pour lui.

Le traitement

L’andropause n’est pas une maladie ; elle est juste un changement biologique à la santé d’un homme, du fait que ce changement apporte plusieurs anomalies chez l’homme ; une consultation chez un médecin n’est pas exclue. Une prescription peut toujours intervenir en cas de nécessité, pour garder sa santé. Dans le cas d’espèce, le médecin le plus recommandé est l’andrologue, pour un suivi approprié.

Faire un traitement naturel est aussi beaucoup recommandé: adopter une bonne hygiène de vie du côté régime alimentaire, éviter les excès alimentaires, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, perdre ses kilos superflus, arrêter de fumer et de trop boire. Avoir une activité physique régulière permet de regagner du muscle, ce qui entretient la testostérone.

Osée Kalombo

