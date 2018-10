L’Ambassade des États-Unis à Kinshasa tranche « Les billets de banque de $100 conservent leur cours légal »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un communiqué parvenu au Journal L’Avenir, l’Ambassade des États-Unis à Kinshasa se dit être au courant des informations selon lesquelles certains opérateurs et entités économiques en République démocratique du Congo refusent d’accepter certains billets de banque en dollars américains. Ceux-ci incluent, en particulier, les billets de banque de 100$ comportant une «étoile» à la fin du numéro de série.

« Le gouvernement des Etats-Unis continue d’améliorer la sécurité de sa monnaie en introduisant notamment des nouveaux billets de banque périodiquement. Chaque billet a un numéro de série unique. La première lettre du numéro de série correspond à l’année de la série. Certains numéros de série sont suivis d’une «étoile». Toute monnaie américaine conserve son cours légal, quelle que soit sa date d’émission », indique l’Ambassade des États-Unis, qui encourage du reste les particuliers à se renseigner sur les billets de banque américains. Le Programme d’information sur la monnaie américaine (Currency Education Program – CEP), géré par la Réserve fédérale américaine, fournit toute une gamme de ressources éducatives et pédagogiques gratuites. Des ressources en français sont disponibles sur le site internet du CEP à: https://www.uscurrency.gov/educational-materials

Pour rappel, tout est parti du communiqué de la Rawbank qui avait interdit à ses caissières et caissiers la perception de nouveaux billets de 100 dollars américains avec étoile aux guichets et ce, dans toutes ses agences en RDC. Cette interdiction était contenue dans sa note circulaire n° 1247 du 09 octobre. « Les caissiers sont priés de ne plus les accepter dans leurs guichets respectifs », peut-on lire dans cette note d’instruction. Et pour se dédouaner, cette banque se réfugie derrière la population congolaise : « nous vous informons que ces billets avec étoile ont cours légal dans tous les autres pays mais qu’ils ne sont pas acceptés par la population en République Démocratique du Congo ».

Cette information de la Raw Bank a été directement démentie par l’Association Congolaise des Banques (ACB), qui a informé la clientèle des banques que les opérations de change et d’encaissement des billets de $US avec étoile ont cours légal dans toutes les banques commerciales qui font partie de notre Association et en République Démocratique du Congo. « Ces billets avec étoile ont cours légal dans tous les pays. Il n’y a aucune raison qu’une banque quels que soient les motifs puisse les récuser. Nous demandons à tous nos membres d’appliquer scrupuleusement les dispositions contenues dans notre mail du 10 octobre 2018 », explique le communiqué.

Voilà qui met un terme à une polémique, dans une ville où des rumeurs même les plus folles sont véhiculées, au risque de fausser le marché des changes en Rd Congo. Et la réponse de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique demeure une preuve supplémentaire qu’il ne revenait pas à Raw Bank de s’exprimer sur ce sujet sensible, sans l’avant de l’Association Congolaise des banques (ACB).

