La résistance communauté, l’insécurité… autant de défis à la riposte contre Ebola à Beni

Plusieurs défis entravent la riposte contre l’épidémie à virus Ebola à Beni dans la province du Nord-Kivu, qui connait la deuxième vague de l’épidémie Ebola à haut risque, a indiqué le ministre congolais de la Santé publique, Oly Ilingu, visiblement optimiste quant à la riposte, dont le Gouvernement tient le leadership.

D’après le ministre qui s’exprimait lors d’un point de presse sur cette question très sensible, la détérioration ou encore l’augmentation des nouveaux cas est causée par plusieurs obstacles. Parmi lesquels, il y a la résistance communautaire à la riposte, des journées déclarées villes mortes, l’insécurité et à la faible collaboration des tradi-praticiens dans les activités de riposte, alors qu’ils sont en première ligne. A cela s’ajoute le déplacement des populations.

« Nous sommes en contact avec les centres de santé, qui se trouvent dans des zones contrôlées par les rebelles. De même avec les pays environnants, notre ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé des autres pays voisins», a souligné Oly Ilunga, afin d’éviter la propagation de la maladie dans les pays voisins.

Actuellement, Beni a atteint le cap des 100 décès parmi les cas confirmés de la maladie à Virus Ebola. « Au total, 211 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 176 confirmés et 35 probables. Sur les 176 confirmés, 100 sont décédés. Les autres sont hospitalisés dans les différents Centres de Traitement d’Ebola (CTE) installés. Le seuil des 100 décès parmi les cas confirmés a été atteint après le décès de 5 personnes dans les villes de Beni. Une personne a été guérie ce même week-end, portant à 55, le nombre des personnes guéries », a précisé le ministre, avant de souligner que le nombre de cas confirmés à Beni a dépassé le nombre de cas confirmés à Mabalako, l’épicentre de l’épidémie.

Cependant, le ministre congolais de la Santé, Oly Ilunge est resté confiant quant à la riposte telle qu’organisée avec l’appui de plusieurs de ses partenaires, dont le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef), l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) et d’autres, dont l’apport sur le terrain est vraiment salutaire afin de contenir cette épidémie.

Prince Yassa/Cp

