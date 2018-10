La chanteuse franco-congolaise Quen Ngossima vient de signer avec Wolfgang Music

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Nominée en Côte-d’Ivoire pour le compte du grand Festival “Masa”, la chanteuse franco-congolaise Quen Ngossima vient de signer un contrat de production très alléchant avec Wolfgang Music Records pour tous ses droits, images, scéniques et interviews.

Évoluant en France, l’artiste-musicienne Quen Ngossima n’est pas vraiment connue du grand public congolais, mais cheminant petitement en sachant soigner son parcours, son entrée par la grande porte dans le circuit Wolfgang Music Records va sûrement lui permettre de voir autrement les choses. Ce qui va la booster au-devant de la scène continentale sans oublier son pays d’origine, la RDC afin que ses compatriotes puissent aussi la découvrir.

Comme le dit souvent l’adage ” nul n’est prophète chez lui” cette chanteuse qui est née en Europe et y a débuté sa carrière est mieux connue en Afrique de l’ouest, précisément en Côte-d’Ivoire où sa présence au Festival des musiques africaines “Masa” ne peut passer inaperçu. Déjà, un cahier de charges très costauds se trouve sur sa table et nous ne pouvons que l’encourager à aller toujours de l’avant.

Kingunza Kikim Afri/Cp

