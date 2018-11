La CENI tranche : « Shekomba n’a pu rien démontré en rapport avec la Machine à Voter »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une polémique inutile, dans le but de salir non seulement la CENI, mais aussi la machine à voter, retenue jusque-là pour servir aux élections du 23 décembre 2018, est alimentée par certains candidats présidents de la République, en panne de discours attendu par la population. Dans une mise au point de la CENI, elle explique que M. Shekomba a généré trois QR Codes dont deux contenant des informations du candidat Shadary et un contenant les infos du candidat Seth Kikuni. Il associe ensuite le QR Code contenant les informations de M. Seth Kikuni à Seth Kikuni, tandis que pour ceux de M. Shadary, il associe l’un à M. Shadary et l’autre à M. Seth Kikuni. Pour M. Shekomba, à en croire la cellule de communication de la CENI, chacun de couple Photo-QR code est un bulletin distinct qu’il dépouille par la lecture du QR code. Ce qui fait qu’à l’issu de son dépouillement nous voyons deux QR code avec les informations de M. Shadary (2 voix) et un QR Code avec les informations de M. Seth (1 voix), alors que l’on voit clairement deux bulletins portant la photo de M. Seth Kikuni (2 voix) et un bulletin portant la photo de M. Shadary (1 voix).

Donc Monsieur Shekomba n’a pu rien démontré en rapport avec la Machine à Voter (MAV); car ce qu’il présente n’a rien à voir avec la réalité de la MAV: Le QR code des bulletins de la CENI n’est pas utilisé pour le dépouillement ; Le dépouillement des bulletins imprimés par la MAV se fait manuellement pas, besoin d’un quelconque lecteur ; Le QR Code sur les bulletins vierges de la MAV sert à personnaliser les bulletins par circonscription ; Le QR code produit à l’impression du bulletin sert à indiquer à la machine que le bulletin est déjà utilisé et qu’il ne doit plus être réutilisé pour un autre vote sur la MAV ; Le bulletin de vote après impression contient la photo du candidat, son nom complet, son numéro d’ordre, le sigle du parti ou regroupement politique ainsi que le logo. Ce sont les éléments ci-haut cités qui serviront au dépouillement et non le QR code ; Nulle part dans les procédures de la CENI, il est fait mention d’un dépouillement basé sur la lecture des QR codes.

Partant de ces évidences, on ne peut comprendre que Monsieur Shekomba, ignorant la réalité de la MAV, s’est malheureusement imaginé son propre système de vote qui lui permettrait de tricher par des QR codes.

JMNK

