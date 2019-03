Koffi Olomide annonce un nouvel opus avec une belle chanson dédiée à Aliya, son épouse

De bonnes choses commencent à être comptées à la porte du groupe Quartier-Latin-International. Mopao-Mokonzi annonce son départ bientôt pour Paris où il compte aller enregistrer son nouvel opus intitulé « Légende » dans lequel une très belle chanson est dédiée à Aliya, sa tendre épouse.

Comme on pourra le remarquer, condamné à 2 années avec sursis par la justice française qui l’avait jugé suite à une plainte déposée par 4 de ses anciennes danseuses, Koffi Olomide se dit consolé par cette sentence qui vient remettre de l’espoir dans la suite de son travail, car la ville lumière demeure, à ne point en douter, une porte ouverte pour les artistes-musiciens et il promet de se conformer aux instructions de la justice française et que jamais, dans les deux années, de son sursis, il ne pourra commettre une autre bévue.

En souvenir de cette retrouvaille avec les structures européennes, Papa sucre va lancer sur le marché une belle œuvre, en guise de pardon, à Aliya, la mère de ses enfants.

Kingunza Kikim Afri/Cp