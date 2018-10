Kinshasa:Tshibala visite les rescapés de Mbuba

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement de la République ses condoléances aux familles éprouvées suite à l’accident de circulation survenue samedi sur la nationale n°1, indique un communiqué de la primature remis mardi à la presse.

Selon la source, Bruno Tshibala a exprimé sa compassion aux personnes blessées alités dans les différentes structures médicales, ajoutant que, sur instruction du Président de la République, Joseph Kabila , il a ordonné au ministre de la santé et à celui des actions humanitaires de prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour une meilleure prise en charge médicale des accidentés et des funérailles dignes pour les personnes décédées de suite de ce drame qui a endeuillé toute la nation congolaise.

Le Premier ministre Bruno Tshibala effectue une ronde pour s’enquérir de la situation des brûlés de Mbuba

Par ailleurs, le Premier ministre Bruno Tshibala a effectué dans la soirée du lundi, une ronde dans quatre formations médicales de la capitale ayant reçu les victimes de l’accident survenu dans le territoire de Madimba au Kongo Central. Le Chef du gouvernement a été tour à tour, dans plusieurs formations médicales pour s’enquérir de la situation des brûlés de Mbuba acheminés pour des soins dans ces hôpitaux.

« J’ai tenu à me rendre compte en compagnie des ministres sectoriels de la prise en charge des brûlés graves et moyens et le moins que je puisse dire est que le personnel médical veuille instant par instant à ces compatriotes« , a-t-il indiqué à l’issue de cette ronde.

Jean Pierre KAYEMBE avec ACP

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.