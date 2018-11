Kikontwe Gengoul présente ce mardi ‘’ Le Bandeau bleu’’: Un roman-fiction qui honore la mémoire du président Kasa Vubu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La salle polyvalente de la paroisse St Joseph de Matonge abrite, ce mardi 20 novembre, la cérémonie de présentation du roman intitulé : ‘’ Le Bandeau bleu’’. Œuvre du Congolais Kikontwe Elimu (dit Gengoul Joseph), ce roman-fiction est dédié au premier Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasa Vubu . Celui-ci, en effet, passe pour un modèle en matière de gestion efficiente des finances publiques. Il y a lieu de rappeler que ce roman, le deuxième pour cet auteur aux cheveux blancs, symbole de sagesse. Fonctionnaire au Ministère des Transports et Voies de Communication, un survol biographique indique que l’auteur est aussi expert en sciences politiques et administratives, spécialiste des droits des femmes et journaliste indépendant.

Comme on le comprend, l’auteur qui en est à sa deuxième réalisation, saura ‘’sur quel pied danser’’ pour assouvir les attentes d’une assistance qui comprendra la presse et des amis du livre.

Par ailleurs, une chose intéressante avec ce roman, c’est qu’il raconte les péripéties d’une situation politique quasi chaotique se déroulant dans un pays imaginaire appelé Kisamamba, dont la capitale est Kiba. En effet, le paysage politique est taraudé d’incompréhensions persistantes entre acteurs des deux camps opposés. Cela ouvre une brèche à un troisième acteur politique qui s’empare du pouvoir. C’est un outsider non attendu au sommet de l’Etat, parce que considéré plus comme mystique que politique.

FNG/Cp

