Karaté: La Likakin clôture en beauté la saison sportive 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le samedi 24 novembre 2018, par une sobre cérémonie organisée au Terrasse restaurant Emeraude sur Saïo dans la commune de Kasa-Vubu, la Ligue de Karaté de Kinshasa ‘’Likakin’’ que préside M. Stéphane Ky Maka Bolipombo a clôturé la saison sportive 2018, en organisant cette réception solennelle à l’honneur des athlètes kinois qui ont brillé à l’Open international de Brazzaville en raflant 16 médailles (4 or, 6 arg, 6 br).

Dans son mot de circonstance, M. Stéphane note que c’est une année sportive qui se termine en beauté avec 16 médailles ramenées par la sélection de Kinshasa à l’Open Grand Me Florent Nsimba phase retour du tournoi pool Malebo de Brazza. C’est une année pleine de rebondissements que la ligue venait de traverser. Grâce aux difficultés rencontrées, cela servira de leçons à la ligue pour s’améliorer dans l’avenir. Cependant, les avantages tirés devront être consolidés. Profitant de cette cérémonie, M. Stéphane Ky Maka rappelle aux présidents des ententes urbaines de karaté de Kinshasa, la tenue de leur Assemblée générale ordinaire respective avant le 15 janvier 2019 afin de permettre à la ligue de tenir la sienne le dernier samedi du mois de janvier juste avant l’ouverture de la saison 2019. La Fédération de Karaté Do du Congo dans sa note adressée à la ligue, informe cette dernière qu’elle met à sa disposition des licences sportives gratuites. A cet effet, le président de la ligue révèle la mise sur pied d’une commission Likakin-ententes pour les mesures d’encadrement de l’octroi de ces licences. Enfin, dès le début de l’année 2019, la ligue demandera à la fédération de la fixer les dates de passage des grades pour les karatekas de la ville de Kinshasa et de lui adjoindre des experts fédéraux qui, avec les membres de la commission de développement technique de grades de la Likakin, animeront des stages de remise à niveau et de préparation de ces passages. Et le président de la Likakin de présenter les membres de cette commission sus évoquée qui vient en appui à la Direction Technique. Il s’agit de : Me Nzuzi Nguidi, ancien DTN de la Fékaco, Me Denis Kieko, Me Georges Mambona ‘’Zorro’’ actuel DTN et enfin, Me Massamba dit Mollah, président national des arbitres. M. Stéphane a clos son mot en remerciant tous ceux qui ont accepté de rehausser de leur présence cette cérémonie de clôture de saison sportive 2018 et la réception des athlètes kinois qui ont brillé à l’Open international de Brazzaville.

Succédant au président de la ligue, Me Massamba a procédé à la présentation des invités présents à la cérémonie du jour en commençant par M. Nanga Mbuiti, chef de la Division Urbaine des Sports et Loisirs ville de Kinshasa. Les anciens présidents de la ligue notamment Me Fidimao, Me Bantsimba Simon Kimbangu, Me Luyeye, Dr Katima était absent, les représentants des ententes urbaines ville de Kinshasa, les athlètes Léopards habitants Kinshasa, le Directeur Technique Me Shungu, les athlètes de Kinshasa qui ont participé à l’Open Gd Me Florent Nsimba, le délégué de la Fékaco Me Denis Kieko et la trésorière de la ligue Véronique Kalala.

Vint le tour du Directeur Technique Me Shungu de faire rapport technique de l’Open international de Brazza dénommé ‘’Open Gd Me Florent Nsimba’’. Dans le cadre du respect du protocole d’accord et conformément au programme d’activités de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Brazzaville pour la saison 2018, la délégation de Kinshasa a pris part à l’Open sus évoqué. Et de préciser que toutes compétitions confondues kata et kumité mixte, les athlètes kinois ont obtenu 16 médailles dont 4 or, 6 arg et 6 br. Réagissant à son tour pour les athlètes qui ont fait la fierté de la RDC à l’étranger, le chef de Division Urbaine Nanga Mbuiti précise que la compétition est l’élément moteur, car une entité qui n’organise pas des compétitions, n’a pas de raison d’exister. Et l’entité pour exister réellement doit suivre ce chemin-là. C’est par là qu’on arrive à considérer que les animateurs sont à la hauteur de leur tâche. Les résultats présentés par le DT honorent le comité de la Likakin (NDLR nous publions les détails dans l’édition de demain). La prise des photos souvenirs et les repas servis à tous ont clôturé la cérémonie.

Antoine Bolia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.