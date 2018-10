Kabila reçoit le Conseil de sécurité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La délégation du Conseil de sécurité qui s’est entretenue samedi 06 octobre, à Kinshasa, avec le Président Joseph Kabila Kabange, a marqué la volonté du conseil d’accompagner la RDC sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité.

Selon notre source, l’ambassadeur de la France aux Nations unies, François Delattre, porte-parole de la délégation, qui a fait cette déclaration à l’issue de l’entretien, a par ailleurs indiqué que les élections du 23 décembre marquent une opportunité historique sur ce chemin et elles ouvrent en effet la voie à une première transition démocratique et pacifique en RDC. « C’est pourquoi il est crucial que ces élections du 23 décembre soient crédibles et transparentes et se tiennent dans un climat apaisé », a déclaré le diplomate français, ajoutant que « c’est cela aujourd’hui l’objectif central du Conseil en soutien à la RDC ».

Au sujet des élections, il a dit que le Conseil de sécurité des Nations unies a salué les progrès importants accomplis et rappelé les étapes importantes qui sont devant nous pour permettre le succès des élections du 23 décembre prochain et leur conférer ainsi leur pleine portée dans le sens de la prospérité, de la stabilité et de la paix en RDC. L’ambassadeur François Delattre s’est enfin réjoui d’avoir eu « un entretien important et approfondi avec le Président Joseph Kabila Kabange », indiquant ensuite que « cet entretien a été le moment fort de la mission du Conseil de sécurité à Kinshasa ».

JMNK

