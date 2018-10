Judo: Le bras de fer gestion du Stade des Martyrs-Eujukino4 et Eujk-Est étonne plus d’un sportif

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le retard causé pour le démarrage du championnat par équipe à l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Ouest’’Eujukino4’’ et son entité sœur l’Eujk-Est, par le gestionnaire du stade du Stade des Martyrs qui exigerait la somme de 100 $ à l’Eujukino à ces entités, ne cesse de révolter les bonnes consciences amoureuses de cette discipline.

C’est le jeudi 27 septembre 2018 au Stade des Martyrs à 15H30 que l’Eujukino avait fixé le démarrage de son championnat. Bien que tout soit prêt au niveau de l’entente, le démarrage est retardé par la simple volonté du gestionnaire précité. Rappelons une fois de plus que la logique voudrait que le stade se contente du pourcentage que lui revient dans les recettes. La clé de répartition est explicite là-dessus. Agir autrement, c’est vouloir freiner le développement du judo. L’avenir reste en contact avec Me Roger Esanga Bofeyi, Secrétaire exécutif de l’Eujukino4 qui ne manquera pas de tenir informer L’Avenir de l’évolution de ce dossier.

Antoine Bolia

