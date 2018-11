Judo: Kauka et Lingwala en finale de l’Eujk-Est et V. Club et Cekam en finale de l’Eujukino4

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’affiche de la de finale du championnat par équipe à l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Ouest ’’Eujukino4’’ que de sa consœur Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Est, s’annonce palpitante. En effet, à l’Eujukino4 l’on aura le choc V. Club-Cekam et à l’Eujk-Est, Kauka-Lingwala interdit aux cardiaques.

A l’Eujk-Est, Kauka et Lingwala en finale

A l’Eujk-Est, lors des ½ finale disputés le vendredi 23 novembre au stadium des Martyrs, Kauka a battu difficilement Dragons 3-2 et dans l’autre affiche du jour, Lingwala a pulvérisé Ngiri-Ngiri 3-0. Les officiels ont arrêté le combat avant l’entame du 4è combat de la soirée. Grâce à leur victoire respective, Kauka et Lingwala accèdent à la finale après une éclipse de quelques années. Leur confrontation en finale le mercredi 28 novembre prochain s’annonce palpitante. Signalons que l’entente a homologué les résultats des ¼ de finale disputés le 16 et 19 novembre dernier et elle a pris un certain nombre des sanctions. Pour les résultats, Kauka-St Robert : 3-2 (30-20), Ngiri-Ngiri-National : 3-2 (30-20), Dragons-Police : 4-0 (40-00) et Lingwala-Tonya-Tonya : 4-1 (40-10).

Quant aux sanctions, 4 décisions ont été prise. 1. Les supporters et dirigeants plus les athlètes de l’ASJ St Robert ont envahi la zone neutre, au terme du RC 2018 en son article 32.1, l’ASJ St Robert doit payer une amende de 5 $ avant sa prochaine rencontre. 2. Le coach Tyson Angada de l’ASJ Budokwaï, tel que stipule l’article 37.B du RC 2018, est passible d’une suspension de douze mois, mais avec interdiction d’accéder dans l’installation de judo. Pour avoir injurié publiquement les membres du comité de l’Eujk-Est, en date du 16 novembre 2018, tout en leur proférant des insanités devant même les mamans vendeuses du stade, sans pudeur ni honte, aussi graves, il a promis de faire du mal avec menaces de mort. 3. L’athlète judoka répondant au nom de Ikoma alias RDC de l’ASJ St Robert, en date du 16 novembre 2018 après leur rencontre, a menacé les officiels et donné de coups et blessures volontaires à l’endroit de certains spectateurs et jeté de chaises sur les arbitres. En se référant à l’article 31.3 du RC 2018 et 32.1, le susmentionné est disqualifié du combat du jour plus une suspension d’une année calendrier avec interdiction d’accéder dans les installations de judo. L’ASJ St Robert qui le gère a l’obligation de réparer tous les dégâts causés, avant sa prochaine rencontre plus une amende de 100 $. De ce qui précède aux points 2 et 3, le commandant de Bn PM mis à la sécurité des championnats est chargé de l’exécution de ces mesures prises par l’entité et de prendre des dispositions utiles. 4. En date du 19 novembre 2018, contre l’ASJ Dragons, l’athlète judoka de la Police Nkosi Samudju alias Mbasu a refusé de combattre. Il est disqualifié dudit combat + 2 combats supplémentaires et paie une amende d’une chaise en plastique.

A l’Eujukino4, V. Club et Cekam en découdront en finale

A l’issue des ½ finale disputés le jeudi 22 et le novembre au stadium du Stade des Martyrs, ASJ Cekam et ASJ V. Club ont acquis leur ticket pour la finale. Elles ont dominé respectivement ASJ Centrakin et ASJ Arsenal sur le score identique de 4-1.

Antoine Bolia

