Joseph Kabila reçoit un message spécial de Yoweri Museveni

Le Président Joseph Kabila Kabange a reçu jeudi, à Kinshasa, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kahamba Kutesa, qui lui a remis un message spécial de son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni.

« Le message spécial dont j’étais porteur avait trait à la paix et à la sécurité dans la région ainsi qu’au développement et à la coopération », a déclaré le chef de la diplomatie ougandaise, ajoutant que le Président Museveni est actuellement président du mécanisme régional sur la RDC et la région sur la paix et la sécurité.

Par ailleurs, Sam Kahamba Kutesa a annoncé que la situation qui oppose la RDC à l’Ouganda concernant la gestion du lac Albert, constituant la frontière naturelle entre les deux pays, sera débattue au cours de la réunion de la Grande commission mixte RDC-Ouganda qui aura lieu vendredi, à Kampala, à laquelle prendra part le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale, Léonard She Okitundu.

Aussi, a-t-il rassuré que les chefs des armées de la République Démocratique du Congo et de l’Ouganda mettront à profit cette rencontre pour résoudre les problèmes prévalant sur le lac Albert afin d’y restaurer la paix et la sécurité, et de permettre aux populations des deux pays d’y mener librement et paisiblement leurs activités de pêche. Le 7ème lac d’Afrique par sa superficie, 5.270 km2, le lac Albert, jadis appelé lac Mobutu Sese Seko, est l’un des grands lacs africains et l’un des plus poissonneux du monde.

Arrivée à Kinshasa du ministre délégué au ministère japonais des Affaires étrangères

M.Masahisa Sato, ministre délégué auprès du ministère japonais des Affaires étrangères, est arrivé jeudi à Kinshasa en provenance de Tokyo, via Addis-Abeba, pour une mission officielle d’un jour en RDC. Aucun détail n’a été obtenu sur les contours de la visite de l’homme d’Etat japonais, mais l’on croit savoir que les questions de coopération bilatérale entre Tokyo et Kinshasa peuvent être au menu des échanges qu’il aura avec les autorités congolaises.

En mi-octobre courant, rappelle-t-on, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, a participé, à la tête de la délégation congolaise, aux travaux de « TICAD », au cours desquels le chef de la diplomatie congolaise, saluant le pragmatisme de la coopération japonaise, avait plaidé pour son renforcement.

Ces dernières années, le Japon développe dans plusieurs domaines une coopération qualifiée d’« exemplaire » par la RDC. Les interventions japonaises ont été plus remarquables dans le domaine humanitaire, de la sécurité et de la formation professionnelle. Dans ce dernier volet, l’appui du Japon à travers l’Agence japonaise de coopération internationale(JICA), au bénéfice de l’Institut national de préparation professionnelle(INPP), est salué par le gouvernement congolais. Le ministre Masahisa est accompagné notamment, du coordinateur régional à la Direction Afrique du ministère japonais des Affaires étrangères, Shuji Nogushi.

JMNK/Acp

