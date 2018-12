Joseph Kabila n’est pas le génie du mal: La crise congolaise est par essence sociétale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

(Version reformulée d’un extrait du livre : Des Ruines du Zaïre vers le Congo Emergent)

Le Congo est une société encore immergée dans une crise polymorphique. Sa quintessence demeure encore non-décryptée dans son essence, sa complexité et sa totalité. A ce sujet, les analyses réductionnistes abondent. Les supputations pseudo-scientifiques sont aussi infécondes qu’immondes. Aujourd’hui, 58 ans après l’indépendance, les mêmes contradictions, voire les mêmes stratagèmes politiciens se reproduisent. La MP a réussi la prouesse coagulatrice de certains gros spécimens de l’opposition dans une méga-coalition pour la préservation du pouvoir. Sur l’autre pan, des politiciens co-architectes du régime ayant jouit des prébendes de l’imperium pendant des années se sont transposés dans l’opposition et s’y clament les sauveurs de la nation. Pire, les leaders de l’opposition s’entredéchirent à la lisière de la frivolité. Jamais des opposants Africains n’ont offert un spectacle aussi insolite et ignominieux au monde. Cabales et débâcles rocambolesques s’entrelacent. On assiste à une véritable auto-impuissancisation de l’opposition (pour paraphraser l’illustre philosophe Ka-Mana).

Dans cette cogitation, je propose un regard superstructurel sur la crise Congolaise. Je la saisi comme une crise à la fois anthropologique et sociétale. Ainsi donc, au regard des inepties d’auto-impuissancisation des politiciens Congolais, et surtout à la lumière des apories genevoises productrices d’un schisme d’émasculation auto-infligée de l’opposition, je réfute la doxa selon laquelle Joseph Kabila est l’incarnation du mal Congolais. Tout en reconnaissant sa responsabilité en tant que Chef de l’Etat, je propose la thèse de la prima causa de nos inepties politiques dans la malformation génétique du mental politique Congolais depuis les années 1960. Force est de souligner qu’une telle idéation nuancée a pour but de répudier la conception personnalisée et réductionniste, consistant à imposer à l’esprit collectif la thèse d’un «Joseph Kabila imparable ensorceleur des politiciens Congolais». L’autofragmentation de l’opposition à laquelle nous assistons, sur fond des stratagèmes égotistes étiolant la possibilité de sa victoire, en dit long. La cabale genevoise et la dispersion de l’opposition démontrent amplement que la «divisionpathie» égotiste est un mal enfoui dans l’ADN des politiciens Congolais.

LA QUINTESSENCE DE LA CRISE ANTHROPO-SOCIETALE CONGOLAISE : UN CAPTAGE TRANSCENDANTAL

La crise congolaise ne se réduit pas aux dramatiques impasses politiques. Bien au-delà, celles-ci sont les symptômes d’une crise plus profonde. Dans cette exploration, la crise est cernée à travers une optique développementaliste comme : l’expression d’une conjonction des carences se manifestant en termes des contradictions, des vices, de l’inhumain. Ces manques bloquent ainsi la plénitude de notre éclosion humaine comme êtres dotés de raison et vivant en « Imago Dei ». Dans cette optique donc, la crise est une manifestation des déficiences anthropologiques et existentielles que la société veut ramener à la surface, pour s’en purifier, comme dans un processus d’auto-désinfection sociopolitique – pour accéder à un «état/Etat meilleur». Ainsi conceptualisée, la crise est donc une sorte de discordance existentielle. Elle nous montre la possibilité du meilleur être contemplée par l’esprit. L’illustre penseur Français Edgard Morin cerne la fonction révélatrice de la crise en notant qu’elle illumine soudain la présence, la force et la forme de ce qui, en temps ordinaire ou en situation normale, demeure invisible.

Sous cette lumière, les écarts, les apories, les vices, l’adaptation à l’insalubrité, bref cette sorte d’humanité dégradée que nous observons dans notre pays, sont les symptômes des «fissures anthropologiques ». Ils expriment un déficit des protocoles profonds, pour paraphraser le théologien et philosophe Congolais Ka Mana. En d’autres termes, « l’homo Congolus », pour ainsi dire, semble ne pas avoir réalisé des progrès disjonctifs dans son ontologie, dans ses processus cognitifs, dans sa normativité existentielle, dans sa production intellectuelle et matérielle. C’est pourquoi les maux de notre société sont étonnement les mêmes depuis 1960 : élan naturel de tout pour soi, reflex inné de division, égoïsme individuel et ethnique, existence denormativisée et insalubre. Il s’y ajoute l’incapacité de déployer une cognition cartésienne pour cerner les problèmes avec véracité afin de formuler les solutions bénéfiques à tous.

LE MAL CONGOLAIS POLYMORPHIQUE A PRECEDÉ L’EXISTENCE DE JOSEPH KABILA

Sur le plan sociétal, à la lumière de l’exploration conceptuelle ci-haut, il est illogique et immoral d’ériger Joseph Kabila en «big bang» ou une incarnation du mal Congolais. Ce mal, dans ses manifestations anthropologiques et sociétales, a précédé Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Les carences, les contradictions, les manques, les vices, l’inhumain, ont commencé à causer des tragédies odieuses dès 1960. Des sécessions tribalistes, des rebellions égotistes, les divisions narcissiques, ont connu une vertigineuse implosion bien avant que Mobutu n’arrive au pouvoir et très bien avant que Joseph Kabila ne fut enfanté. L’odieux parricide de Lumumba, le génocide contre les Kasaiens au Katanga, les rebellions à l’Est du Congo assorties de cannibalisme par les Simbas en 1963-1964, les sessions aux pulsions égotistes au Katanga et au Kasaï. Thomas Kanza, l’un des plus brillants intellos de la génération des politiciens de 1960, perçoit cette déficience dans l’implosion de l’égoïsme des élites de 1960, qui s’accaparèrent tous les biens de l’Etat. Kanza observe :

«…nous étions ministres enfin. Nous les colonisés avions maintenant des titres et une dignité…nous discutions de la répartition des voitures et résidences ministérielles, des arrangements pour nos familles…[1]».

Il convient de relever que ces maux ne sont pas l’exclusivité des élites au pouvoir. Les opposants sont porteurs de la même pathologie anthropo-sociétale. Depuis 1959, bien avant l’indépendance, prisonniers du narcissisme que nous observons encore aujourd’hui dans l’arène politique, les politiciens ne sont jamais unis durablement. Cela, essentiellement à cause de l’instinct nombriliste («rien de bon sans moi, moi le nombril de l’univers ») et surtout de l’instinct thanatos de l’anéantissement de l’autre. On se souvient des conflits insolites de Kasavubu contre Mbuta Kanza, puis Lumumba contre Kalonji (MNC/L et MNC/K), et en 1964 Gbenye contre Bocheley (CNL). Les mêmes vices se manifestèrent avec limpidité sous Mobutu où UDPS, USORAL, éclatèrent en divers ailes, rendant impossible une action victorieuse contre le dictateur. Sous Joseph Kabila, l’opposition est minée par l’égoïsme éhonté, la cécité mégalomaniaque, le donquichottisme cynique. Des individus qui n’ont aucune page d’histoire de lutte politique pour la démocratie méconnaissent la contribution historique de feu Dr. Etienne Tshisekedi et s’érigent, eux, en nouveaux messies politiques. La démarcation entre le cynisme et la raison s’est effritée. Des leaders politiques inéligibles et d’autre arrivés dans l’opposition hier seulement, veulent s’imposer comme maitres du destin du Congo. Ils veulent nous imposer «un candidat président intérimaire sur deux ans» pour qu’après, eux, tentent de conquérir le pouvoir ! Insolite. Il y a des platitudes politiques qu’une société normale ne doit pas valider.

Force est de souligner que contrairement aux affirmations étalant une étonnante superficialité analytique, tous ces maux ne se réduisent pas à la sphère politique. Les groupes musicaux, les églises, les villages, et toutes les strates sociétales, portent ces déficiences. A titre d’exemple la pathologie de la division est historiquement observable dans les groupes musicaux (de African Jazz en passant par les Zaiko jusqu’ aux Wenge), jusque dans les groupes de théâtre. A la base, il y a les mêmes déficiences d’éclosion humaine que déplore l’académicien Mayizambi : égotisme, sadisme, cannibalisme, impressionnisme, dans l’ADN du Congolais. Le politique autant que le pasteur et l’artiste Congolais semblent porter une déficience de l’être les rendant foncièrement incapables de déceler, d’apprécier et de capitaliser le talent, l’apport de l’autre. Bien au contraire, le Congolais fait preuve d’une époustouflante virtuosité dans le repérage des déficits des autres et leur avilissement à cet effet. Et même dans les Eglises où il y a présomption de rectitude, le népotisme, la corruption, le tribalisme, l’égotisme des autorités ecclésiastiques, sont aussi nauséabonds que ceux que l’on observe dans les autres sphères de la société. Autant l’Etat est à reconstruire, autant l’Eglise du Congo est à recomposer à la fois spirituellement et matériellement (les bâtisses Catholiques et Protestantes étant abandonnées à la décrépitude dans les provinces).

CONCLUSION : LA RAISON D’UNE IMPULSION D’ECLOSION COLLECTIVE

En conclusion on peut noter que le plus grand défi auquel le Congo fait face est d’ordre superstructurel – de type spirito-rationnel-normatif. Dans une perspective hégélo-marxiste, on peut asserter que nos altérations superstructurelles ne nous permettent pas une production matérielle brillante autant que nos déficiences infrastructurelles créent un environnent malsain impropre à une brillante fécondité idéique et normative. En d’autres termes, autant nous éprouvons des difficultés à dompter la démocratie au plan superstructurel, autant nous il nous est ardu de maitriser le développement au plan infrastructurel.

Par ailleurs, la débâcle de Genève et la répudiation intense de cette cabale par la population sont révélatrices. Beaucoup de politiciens et opposants improvisés sont encore aliénés. Un amas de pseudo-révolutionnaires, de technocrates, des mercantilistes, tous en déficit politologique, impose à tout un pays des schémas politiques kafkaïens. Mais la population a une nouvelle conscience du progrès politique et ne se laissera plus entrainer dans des marchés de dupes. Dans cette même optique, certains occidentaux mercantilistes (capitalistes prédateurs au lieu des capitalistes développementaux) sont dans l’erreur de croire qu’ils peuvent continuer à instrumentaliser certains politiciens Congolais dans des schémas à finalité cannibalique sur la RDC. La déballe de Genève et la réaction de rejet massif à Kinshasa est une leçon historique magistrale qui démontre que l’époque des manipulations impérialistes des politiciens Congolais est définitivement dépassée.

Les élites politiques doivent nécessairement être formées, reformées et reformatées pour une pratique politique républicaine de la Raison. Les déficiences anthropo-sociétales épinglées ci-haut demeureront, comme elles ont persisté après Mobutu, si nous ne comprenons pas que notre crise git dans notre ontologie collective et qu’elle est sociétale. Joseph Kabila va descendre du trône présidentiel, mais les déficiences sociétales vont demeurer, si nous ne dépersonnalisons pas notre cognition de la crise sociétale. C’est notre être le plus profond que nous devons explorer, purger et redresser. Dépersonnalisons nos dilemmes et objectivons nos problèmes. Cela exige impérativement la réinvention substantielle de notre être individuel et collectif par l’adoption d’une existence à opérationnalité cartésienne et normative. Cette éclosion nous permettra de répudier toute manifestation de l’inhumain en nous, de devenir allergique à l’illogique, à l’hideux et à l’immoral, dans notre environnement privé autant que dans l’espace collectif. C’est dans cet élan de floraison personnelle et d’éclosion nationale, propulsés par la raison et l’impératif moral Kantien, que nous seront en mesure de bâtir une République Authentique. Une Res Publica, entendue comme espace de réalisation et de célébration de la plénitude de notre humanité.

Hubert Kabasu Babu Katulondi (Ecrivain, Libre-penseur)

