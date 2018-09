JB Mpiana en concert ce vendredi au “Métro bar” à Bandalungwa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les amateurs de la bonne musique distillée par la “machine à musique”, sont attendus ce vendredi 14 septembre 2018 à l’espace ” Métro bar”, situé vers l’arrêt Inga et référence à la Cité Kin Oasis près de la maison communale de Bandalungwa.

C’est donc là que JB Mpiana Salvaroria de la patria va présenter un répertoire digne du clan Wenge. Il invite, du fait, tous les fans de Wenge BCBG à venir nombreux revivre l’épopée de votre évasion à travers ses musiques qui feront vibrer en vous les sonorités des anciens succès

“L’homme qui a mis l’eau dans coco” ne va vraiment pas se dérober de son rôle de vous rendre une bonne musique sans cacophonie, afin que l’ambiance puisse se dérouler dans le bon. Ceux qui feront le déplacement du Métro bar auront droit à quelques esquisses de ce que Moto Pamba et les “Anges adorables” sont en train de concocter présentement au studio.

En attendant et pour leur plaisir, les amateurs de la bonne musique n’auront qu’à débourser 20$ pour revivre en live les exploits de JB Mpiana et ses poulains qui continuent à garder la ligne en dépit du galop de temps.

Kingunza Kikim Afri/Cp

