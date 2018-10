Infatigable, Héritier Watanabe en concert à Paris

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une fois déjà, le Suprême Héritier Watanabe devrait se produire dans le somptueux cadre du Zénith à Paris, mais il y a été empêché par les Combattants qui ne veulent pas voir un groupe musical congolais se produire tant dans l’espace Schengen que partout en Europe. Cette situation a fait que l’artiste, par le canal de son producteur David Monshon, puisse annuler ce concert et remettre à ceux qui avaient acheté de billets leurs dus.

Aujourd’hui, c’est une autre perspective qui pointe à l’horizon, l’ambassadeur pour la paix Héritier Watanabe et son groupe le “Team-Wata” vont se produire en showcase rumba en France. Ce sera le dimanche 11 novembre 2018 à Lille dans la côte méditerranéenne française et permettra aux admirateurs de la star congolaise de découvrir de douces mélodies et dansantes concoctées par une équipe jeune mais très dynamique.

Cela va se passer précisément sur rue Saint-Antoine, 59100 Roubaix. Pour toutes les dispositions, appelez les organisateurs aux 0635272182 ou 0753538313. Espérons que cette-fois ci ce sera le meilleur afin que le public qui viendra sûrement nombreux puisse découvrir ces jeunes gens qui continuent à pérenniser l’œuvre de Wendo-Kalosoy à travers le monde.

Kingunza Kikim Afri/Cp

