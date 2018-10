Honneur aux héros nationaux: La Fondation Clément Kitengye Kisaka pour l’effigie de Kimpa Vita sur le billet de 500 FC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un mémorandum vient d’être adressé au député national Pius Muabilu Mbayu Mukala, Président du Congrès national Congolais (CNC) et Autorité morale de la plateforme électorale ‘’Alliance pour l’Avenir’’. Il provient de la Fondation Clément Kitengye Kisaka, plus de 5.000 signatures recueillies à Kinshasa faisant foi, et presqu’autant dans le Kongo Central. Les signataires militent en faveur de l’apposition de l’effigie de l’héroïne Kimpa Vita sur le billet de 500 Francs congolais.

Après avoir honoré Kimpa Vita, P.E Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila à la compagnie nationale d’aviation Congo Airways, plusieurs congolais pensent que cette initiative devra être pérennisée au moyen des billets de banque de la Rdc. C’est le cas des membres et sympathisants de la Fondation Clément Kitengye Kisaka qui, par plusieurs milliers, veulent porter haut cette flamme patriotique, et s’en remettent, au moyen d’un mémorandum, à un élu du peuple, l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala. A les en croire sur le choix de ce député, ce dernier a, dans son oral légendaire à l’Assemblée nationale, la capacité d’obtenir l’adhésion de ses pairs députés nationaux à cette démarche.

Un argument-massue

« Connaissant votre sens élevé de patriotisme, notre fondation compte sur votre disponibilité pour soutenir, mieux être avocat audit plaidoyer auprès des instances hiérarchiques compétentes », peut-on lire noir sur blanc dès l’entame de ladite correspondance.

En effet, cela n’est plus à démontrer. Et comme depuis belles lurettes, la fondation Clément Kitengye Kisaka œuvre en faveur de la restauration vivante de la martyre Kimpa Vita, cette orientation se veut porteuse. Aujourd’hui plus que toujours, cette fonadtion se mobilise comme un seul homme pour que les idées de la lutte de Kimpa Vita soient connues par la postérité et que son combat demeure un des leitmotivs de tout Congolais en quête permanente de son épanouissement.

C’est dans cette optique qu’est née l’impérieuse nécessité d’honorer les filles et les fils qui ont marqué l’histoire de la République démocratique du Congo, certains ayant même payé de leur sang, non seulement pour défendre les intérêts de la République, mais aussi pour imprimer dans l’esprit du peuple un éveil de conscience politique collectif.

Consciente que d’illustres personnages ont mené cette noble lutte au prix de leur vie, la Fondation Clément Kitengye Kisaka soutient qu’il est impérieux de voir graver leurs noms, en lettres d’or, dans les annales de l’histoire de la République, comme cela est le cas dans certains pays dont les grands de leur histoire sont immortalisés dans des billets de banque. « Cette manière d’agir aura, à coup sûr, pour effet naturel de recevoir les grâces du Ciel », renchérit le mémo.

Par qui commencer ?

Pour la Fondation Clément Kitengye Kisaka, tous les héros et martyrs méritent cet honneur dans cette affaire. « Que du nombre, la mémoire nationale se souviendra de Ndona Kimpa Vita, Mfumu Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et bien d’autres encore », poursuit le document. Et, vu la nécessité d’imprimer au peuple congolais les valeurs de patriotisme, d’éveil de conscience patriotique, de sacrifice pour la patrie, d’amour de la patrie,… Ce, conscient que ni l’indépendance d’esprit, ni le développement de la République démocratique du Congo ne peuvent se concevoir tant que les Congolais n’auront pas intégré dans leur vécu quotidien ces valeurs cardinales.

Profitant de ce créneau, la Fondation Clément Kitengye Kisaka n’a pas tari d’éloges pour remercier le Président de la République Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat, qui eut l’ingénieuse idée de baptiser un des aéronefs de la Compagnie aérienne Congo Airways du nom de Kimpa Vita. Coulant dans la même veine, elle recommande désormais « l’impression des images représentant tous ces héros dans les billets de banque, accordant la primauté à l’image de marque de Ndona Kimpa Vita (voir photo) sur le billet de 500 Francs congolais.

Et pour terminer, les signataires du mémorandum affirment qu’ayant ainsi agi, l’on aura contribué à un réaménagement moral des Congolaises et Congolais qui s’imprègneront au quotidien du combat que l’héroïne a mené, il y a quelques siècles. Et que les idées se perpétuent jusqu’au jour d’aujourd’hui et fort de son exemple, « la résistance est la seule arme contre la menace pénétrante de l’impérialisme en Rd Congo, où certaines forces étrangères veulent en réalité, soumettre le peuple congolais au pillage systématique de ses richesses, en lui présentant faussement l’assistance qu’il tente de lui apporter ».

Au regard de l’importance que revêt cette correspondance, le Président de la République, Chef de l’Etat ; le Premier ministre, Chef du Gouvernement ainsi que le ministre des Finances sont saisis en copie. Et agir dans cette optique, ce n’est que patriotique.

Emmanuel Badibanga

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.