Hier à l’UPC: Lancement du concours national de plaidoirie en DIH

Cette 5ème édition du genre organisée par le CICR en Rdc après 2010, 2012, 2014 et 2016 concerne les étudiants de 1ère et 2ème licence des Facultés de droit. Il s’agit de la phase finale d’un processus qui a débuté il y a plusieurs mois au sein de 32 établissements d’enseignement supérieur et universitaire répartis dans huit provinces de la Rdc où le CICR exerce ses activités. A cette occasion, la cheffe de la délégation du CICR, Christine Cipolla a souhaité aux participants de ne pas seulement appliquer le DIH, mais de le vivre, de le ressentir comme doivent le vivre un commandant militaire, une personne déplacée, un soldat, un conseiller juridique.

M.Patrick Mukendi, Conseiller administratif du ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, a lancé hier à l’Université protestante au Congo (UPC), la 5ème édition du concours national de plaidoirie en Droit International Humanitaire (DIH). C’était en présence de Christine Cipolla, cheffe de la délégation du CICR en Rd Congo et du conseiller juridique, représentant le président de la Croix Rouge/Rdc. Pendant trois jours, les participants vont mettre en pratique leurs connaissances en DIH en se mettant dans la position des différentes parties, procureurs ou avocats de la défense, au cours d’un procès fictif.

Il n’est un secret pour personne que le contexte de conflits armés dans lequel la Rdc a baigné depuis plusieurs années, les situations d’attaques dont est victimes la population congolaise dans certaines contrées du pays, mais aussi le fait que de par sa situation géographique, la Rdc est au cœur de l’une des plus grandes activités mondiales de mouvement des réfugiés humanitaires ; il importe que les matières relevant du Droit International Humanitaire fassent l’objet d’une vulgarisation efficiente dans les différentes couches sociales.

« Dans un 2ème temps, ce concours participe également à une plus grande visibilité des établissements de l’ESU, tant au niveau national que régional », a indiqué M. Patrick Mukendi, avant d’ajouter que c’est ainsi que l’autorité de tutelle encourage vivement les différents participants à donner le meilleur d’eux-mêmes pour franchir les frontières nationales et aller défendre les couleurs nationales dans les compétitions qui seront organisées à l’international et faire montre de la parfaite maîtrise par l’étudiant congolais des enjeux autour de cette question cruciale qui touche profondément la Rdc.

Tout en souhaitant une bonne prestation à tous les candidats, il estime que l’ambiance qui caractérisera la présente édition sera empreinte de fair-play et d’échanges scientifiques d’une grande pertinence qui devraient, pourquoi pas, aider les institutions en charge de la mise en œuvre du Droit International Humanitaire, d’améliorer leurs mécanismes de protection de l’homme en temps des conflits armés, tels que répertoriés dans les Conventions de Genève de 1949.

Diffuser le DIH

Pour sa part, la cheffe de la délégation du CICR estime qu’au-delà de la maîtrise des textes et des règles, les participants doivent démontrer d’avoir compris de l’esprit de ces règles, de la différence qu’elles peuvent faire dans la vie des victimes, de ce qu’elles signifient pour les parties au conflit et du rôle que tout le monde doit jouer pour assurer leur application. « En organisant cet événement, il nous tenait à cœur de promouvoir la diffusion et l’enseignement du DIH, en faisant sortir ce droit des livres », a expliqué la cheffe de la délégation du CICR, qui pense que ce vœux trouve également écho dans les obligations souscrites par la Rdc en devenant partie aux différents instruments du DIH, parmi lesquels les 4 conventions de Genève de 1949. Il s’agit notamment de l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH, mais également d’assurer le plus largement possible la diffusion de ce droit.

Les organisateurs espèrent donc que lorsque ces étudiants seront devenus conseillers juridiques au sein des institutions politiques, militaires, ou membres des organes de presse ou que vous participerez à de groupes de réflexion de premier plan, vous veillerez à ce que les personnes impliquées dans la prise de décision non seulement respectent le Droit International Humanitaire (DIH), mais facilitent aussi l’adhésion de leur gouvernement à des nouveaux instruments.

Soulignons que Les finalistes de cette épreuve représentent l’Université de Goma (UNIGOM) et l’Université du Rwenzori au Nord-Kivu, l’Université Officielle de Bukavu (UOB) au Sud-Kivu, l’Université de Kisangani (UNIKIS) dans la Tshopo, l’Université de Kolwezi (UNIKOL) dans le Lualaba, l’Université Notre Dame du Kasaï dans le Kasaï-Central, l’Université de Bunia (UNIBU) dans l’Ituri et l’Université de Kinshasa (UNIKIN). Ils ont passé avec succès la phase éliminatoire qui réunissait au total soixante-quatre étudiants. L’équipe gagnante représentera la Rdc au concours régional de plaidoirie en DIH qui se tiendra à Yaoundé au Cameroun en 2019. A cette occasion, elle affrontera les meilleures équipes d’autres pays de l’Afrique francophone.

