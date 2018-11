Hier à la prison de Ndolo: La partie civile Rdc désagréablement surprises par les propos de la défense

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe qui siège en audience foraine à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu, poursuit l’instruction de l’affaire qui oppose le Ministère public à 36 présumés Kamuina Nsapu, aile de Kinshasa, dans son étape consacrée à la plaidoirie. Pour la journée d’hier, seule la plaidoirie d’un prévenu est passée pendant quelque cinq (5) heures. Le prévenu concerné hier par la plaidoirie n’était autre que Pascal Kabangu, celui-là même qui est accusé d’avoir offert sa résidence située dans la commune de Lingwala, pour la préparation des attaques, notamment du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK). Cette attaque, rappelons-le, avait provoqué l’évasion de détenus, mort par décapitation des policiers, incendie des biens publics et privés, etc.

Dans sa plaidoirie, pendant que le Tribunal l’attendait sur le terrain du droit, Me Kabengele a consacré la majeure partie de son intervention à des considérations d’ordre politicien, en exigeant par exemple au ministre de la Justice de livrer le film de l’évasion de la prison de Makala qu’il détiendrait. Il n’a pas manqué de revenir sur la demande, du reste rejetée par le Tribunal, qui consistait à faire comparaitre les ministres Lambert Mende, Alexis Thambwe Mwamba, Emmanuel Ramazani Shadary, etc.

A l’en croire, le Ministère public a fait une confusion terrible, en ce qui concerne les articulations des infractions. Il s’est posé la question de savoir si l’on peut en même temps poursuivre l’infraction des malfaiteurs et d’autres infractions liées. Et d’ajouter que l’Organe de la loi a ignoré les infractions moyens et les infractions fin. A cette occasion, il a aussi fait observer que le libellé des infractions est le même pour tous les prévenus. En plus, il affirme que le Ministère public n’apporte pas de preuve d’existence des personnes sur lesquelles il y aurait eu homicide, avant de solliciter du Tribunal de dire non établi en faits tout comme en droit toutes les infractions mises à la charge de son client.

Même s’il doit continuer sa plaidoirie aujourd’hui, Me Kabengele n’a pas voulu s’exprimer à la presse, la qualifiant de tout et de rien. Fait qui dénote d’un manque de considération pour la presse, qui ne fait que son travail, dans le respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle.

Surpris par les propos de la défense

Appelé à réagir par rapport aux diatribes de la défense, la partie civile Rdc conduite par le Bâtonnier Mbere Moba Cyprien s’est dit désagréablement surpris par les propos d’un des conseils des prévenus qui trouve anormal que la République ait pour conseil les avocats des cabinets du ministre Thambwe Mwamba, du juge à la Cour Constitutionnelle, Nkulu Kilombo ; du Directeur de cabinet du chef de l’Etat, Néhémie Mwilanya et les anciens bâtonniers nationaux. « Puisqu’on est ministre, on doit fermer son cabinet ? », s’est-il interrogé, avant d’ajouter que ce sont des propos qui laissent à désirer et qui n’engagent que leur auteur. Pour votre information, ajoute-t-il, les avocats n’ont fait que leur travail ; qu’ils soient du cabinet de Thamwe Mwamba ou pas, il n’y a pas à se lamenter outre mesure.

Et de renchérir que le débat autour des irrégularités qui ont entouré la procédure avant l’audience publique, a déjà eu lieu. Ce fut un débat houleux de plusieurs jours et le Tribunal a déjà pris position par un jugement avant dire droit. « Un avocat sérieux qui connait son travail, doit se courber devant une décision de justice et attendre, parce qu’ils sont en appel, que l’appel soit examiné. Revenir sur ce qui a déjà été jugé, c’est décevant », précise-t-il.

Au sujet de la constitution de la partie civile par l’Etat congolais, le Bâtonnier Mbere pense que l’Etat congolais est une partie au procès et c’est une personne morale. Ainsi, toute personne qui se sent lésée peut venir se constituer partie civile. Dans le cas d’espèce, la Rdc a payé les frais y afférents et s’est constituée partie civile. Et c’est ne pas la première fois que l’Etat congolais se constitue partie civile. Tenir de tels propos, c’est avoir une compréhension propre du droit.

Au sujet du terrorisme d’Etat évoqué par Me Kabengele, la partie civile Rdc estime qu’il s’agit là d’un avis sans fondement donné pour des raisons politiques. Nous sommes dans un procès où les personnes physiques sont poursuivies pour des infractions précises. Il n’y a rien de Kasaï ni de pouvoir politique. Tenir de tels propos, c’est chercher à se faire mal connaître. Soulignons que l’audience se poursuit aujourd’hui à la prison de Ndolo.

JMNK

