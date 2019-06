Heureux anniversaire: Les jumeaux Kabila célèbrent leur 48ème anniversaire !

04 juin 1971-04 juin 2019, voilà jour pour jour que l’ancien Président de la République Démocratique du Congo et Autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC), Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, l’honorable Jaynet Kabila Kyungu, fêtent leur 48ème anniversaire de naissance.

Pour ce qui est de la petite histoire, les jumeaux Joseph et Jaynet Kabila sont nés le 04 juin 1971 dans le maquis de Hewa-Bora, dans le territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, de l’union de Mzee Laurent Désiré Kabila, originaire de l’actuelle province du Tanganyika et de Sifa Mahanya, originaire de la province du Maniema.

Ainsi pour célébrer cette belle journée, les jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), conduits par Papy Pungu, ont célébré de leur manière l’anniversaire de leur président national, et sa sœur jumelle, présidente de la Fondation Mzée Laurent Désiré Kabila. Ils ont choisi le monument du Héros national Patrice Emery Lumumba qui, selon le président de la Ligue des jeunes du PPRD, est mort jeune, pour célébrer l’anniversaire de celui qui était le plus jeune président du monde en 2006 lorsqu’il remplaça son père assassiné. S’appuyant sur le slogan « Kinshasa Bopeto », cher au nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, les jeunes du PPRD ont rendu salubre la petite parcelle du monument de l’ancien Premier ministre Lumumba.

Par ailleurs, au siège national du Parti dans la commune de la Gombe, plusieurs cadres ont aussi célébré de leur manière, l’anniversaire de celui qu’ils appellent affectueusement « Raïs », ainsi que de sa sœur jumelle appelée aussi affectueusement « Dada Jaynet ». Ainsi va la vie ! Que vive les 48 ans de Joseph et Jaynet Kabila !

Bernetel Makambo