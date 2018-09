Héritier Wata et son groupe attendus à Abidjan le samedi prochain

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sur invitation de “l’intelligent Abidjan IA Évent Communication Black Abidjan”, le chanteur Héritier Watanabe et son groupe au complet sont invités en Côte-d’Ivoire vers la fin de cette semaine pour un grand spectacle sortant de l’ordinaire.

En effet, le week-end prochain, l’ancien enfant chéri de Werrason, qui poursuit présentement une carrière solo qui lui va bien va, en compagnie de toute son équipe, va quitter la capitale congolaise le vendredi 7 septembre 2018 pour Abidjan en Côte-d’Ivoire où ils vont se produire le samedi 8 septembre 2018 au Palais de la Culture.

Comme on pourra le remarquer, le poulain de David Monshon continue de plus bel à poser des actes qui ne cessent de placer son groupe musical au panthéon de la gloire, plaçant ainsi les mélomanes et autres amateurs de la bonne musique devant l’embarras de choix par rapport au nombre de groupes musicaux qui foisonnent dans le secteur.

Le décor est déjà en train d’être planté et, les billets pour cette production de Watanabe à Abidjan, sont déjà en vente dans la capitale économique ivoirienne auprès de certaines structures ciblées. De l’avis des organisateurs, l’ambiance sera vraiment de mise le samedi prochain car, en invitant Héritier Watanabe et son équipe, ils ont fait un bon choix. A Abidjan, les plats de “garba” ou “attieke poisson braisé” seront consommés à gogo.

Kingunza Kikim Afri/Cp

