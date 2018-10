HCR : She Okitundu à la 69ème session du Comité exécutif à Genève

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Environ 5 millions de personnes dans le monde sont contraintes de quitter leurs milieux habituels. Des statistiques inquiétantes pour les décideurs politiques venus à Genève en Suisse pour diagnostiquer la situation humanitaire de ces réfugiés au cours de la 69ème session plénière du comité exécutif du HCR, indique une dépêche de la cellule de communication du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale.

Une session ouverte ce lundi 1er octobre au Palais des Nations-Unies. Au nombre des personnalités politiques présentes à ces assises, le Vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires Étrangères qu’accompagnent le Vice-ministre de l’Intérieur. Dans sa communication, indique la même source, Léonard She Okitundu a présenté succinctement la situation des réfugiés dans son pays avec des recommandations favorablement accueillies par le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés.

Cette rencontre annuelle du Comité Exécutif du HCR devra entre autre déboucher sur la mise en place d’un Pacte Mondial pour les réfugiés. Le Congo Kinshasa tient vivement à la stabilité et la paix : des atouts majeurs dans la lutte contre les déplacements massifs. Une occasion pour She Okitundu de rassurer les participants sur l’évolution positive du processus électoral dont la plus importante étape sera l’organisation des scrutins du 23 décembre prochain.

S’agissant des Congolais ayant trouvé asile ailleurs, le VPM a souligné que le gouvernement s’engage dans un délai raisonnable à activer le mécanisme tripartite avec chacun des pays concernés pour préparer dans les meilleurs conditions le rapatriement dans leurs milieux d’origine.

JMNK

