Haut Katanga: Le Gouverneur Kyabula préside son premier conseil des ministres

Soucieux de la bonne marche de sa juridiction et la stabilité du peuple Haut Katangais, Jacques Kyabula Katwe lance l’appel aux troupes pour y parvenir. Le week-end, dans un conseil provincial des ministres, l’autorité provinciale a commencé par présenter les nouvelles autorités récemment investies par le chef de l’Etat via l’Ordonnance présidentielle numéro 019/055 du 16 mai 2019. Avant d’informer le conseil, que dans le cadre de la continuité des services publics de l’Etat, l’équipe gouvernementale doit continuer à travailler jusqu’à la mise en place des autres animateurs.

Kyabula Katwe n’a pas manqué de remercier de vives voix tous les membres du gouvernement provincial sortant pour le sacrifice et l’engagement dans le travail. Pour ce qui est de l’état des lieux du gouvernement provincial, après avoir suivi attentivement les explications du Secrétaire exécutif du gouvernement, en rapport avec les intérims des ministres provinciaux, le conseil a pris acte.

Au sujet, de la relance des activités de la commission économique et financière du gouvernement provincial, le Secrétaire exécutif a présenté au conseil le rôle et l’importance de ladite commission pour la maximisation des recettes. A l’issue de son exposition et après débat et délibération, le conseil a pris la ferme résolution de voir les réunions se tenir chaque lundi sous l’égide de l’autorité provinciale. Il sied de signaler que cette réunion a eu lieu en présence du vice-gouverneur du Haut KATANGA, le CNC Jean-Claude Kamfwa Kimimba.

Roger Ngandu wa Mitaba