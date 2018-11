Groupe Cultur’a Pays vie: A quand la sortie de l’album “Boza mabe”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Annoncé avec pompe par la direction de l’orchestre Cultur’a pays vie, il y a quelques mois, les mélomanes continuent d’attendre la sortie de l’album “Boza mabe” que le groupe cher à Felix Wazekwa S’Grave était entré au studio pour enregistrer.

Las d’attendre la réalisation de cette promesse annoncée tambours battants, les armateurs de la bonne musique qui distille ce groupe musical, ne cessent de se poser de nombreuses questions pour connaître les vraies causes du retard enregistré quant à la sortie de Boza Mabe dans les bacs.

L’opinion, entretenue par l’observateur averti, pense que la cause de ce retard n’est pas à aller chercher loin d’autant plus que Cultur’a pays vie bénéficie présentement de l’apport d’un chanteur de grande valeur en la personne de Ceden Play Orana qui avait fait la pluie et le beau temps de ce groupe dans le temps. Il l’avait quitté pour des raisons de convenance personnelles. Il est donc revenu au sein de cette formation musicale afin de booster sa chorale et de la placer solidement au-devant de la scène.

Malheureusement, l’impression qui se dégage présentement fait croire que Félix Wazekwa S’Grave n’émet pas sur la même longueur d’ondes que Ceden Play. Vraie où faux, attendons, néanmoins, voir comment les choses vont évoluer et nous en reparlerons avec d’autres précisions.

Kingunza Kikim Afri/Cp

