Grâce au producteur “BR Record”: Le chanteur De Souza Santu en force dans “Disque d’or”

Il y a peu, grâce à la maison “BR Record”, le chanteur De Souza Santu, un ancien des orchestres Langa-langa stars et Empire Bakuba qui poursuit présentement une carrière solo dans l’hexagone, est entré au studio pour la réalisation d’un tube. Et, il a réussi son pari. L’œuvre tant attendue est déjà sortie sous l’intitulé de “Disque d’or”.

Ainsi, les amateurs de la bonne musique, singulièrement les fans du chanteur De Souza Santu mongongo elengi, n’ont pas à se déplacer car, grâce à la magie de l’Internet, ils peuvent se procurer de cette œuvre en cliquant sur Streaming où en téléchargement sur YouTube, Spotily, Deeler, …

Belle chanson, restituant une belle musique qui ne manque pas d’inviter tout le monde à la danse, le citoyen lambda est d’avis que De Souza Santu est un auteur-compositeur infatigable qui possède plus d’un truc dans son sac. On se souvient de ce chanteur dont la voix ressemble, à quelques nuances prêtes, à celle d’Evoloko Lay Lay.

Kingunza Kikim Afri/Cp

