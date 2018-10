Grâce au Japon, Kinshasa : l’ISTN doté d’un nouveau bâtiment

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ambassade du Japon ne cesse d’appuyer le secteur éducatif en Rd Congo. Plusieurs projets sont régulièrement exécutés aussi bien en province qu’à Kinshasa. Le dernier en date, la construction d’un bâtiment de six salles de classes et latrines à l’Institut scientifique et technique de Ngaliema (ISTN). L’inauguration de cet ouvrage a eu lieu le vendredi 12 octobre courant, en présence de M. Hiroshi Karube et Mme Thérèse Olenga, respectivement ambassadeur du japon en Rdc et ministre provinciale en charge de l’éducation.

Ce projet, à hauteur de 89.900 $ Us, a été financé dans le cadre du don du Japon aux micro-projets locaux, dans le but de contribuer à la sécurité humaine. C’est dans ce cadre précis que, prenant la parole pour son mot de circonstance, l’ambassadeur japonais s’est réjoui d’avoir contribué à la réalisation de ce projet qui promeut une éducation pratique pour les jeunes de la commune de Ngaliema et ses environs. En outre, l’ISTN étant doté désormais des installations adéquates, cela permettra à coup sûr un développement des ressources humaines dans divers domaines dont la construction, l’hôtellerie, l’électricité et la mécanique. De quoi répondre aux besoins kinois, par une main d’œuvre qualifiée.

Pour rappel, ce projet a été signé en date du 5 février dernier entre le Chef d’Etablissement de l’ISTN, MM. Gaston Nzoko et l’ambassadeur du Japon Hiroshi Karube.

Emmanuel Badibanga

