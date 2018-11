Fruits d’un large consensus de l’AGE: L’ANTPC doté d’un nouveau comité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’Association nationale de théâtre populaire et cinéma (ANTPC) a fait preuve de maturité, il y a peu, à l’occasion d’une Assemblée générale élective (AGE). Les travaux y afférents ont abouti d’un comité de transition regroupant toutes les tendances et les âges. Un comité représentatif de jeunes et de vieux comédiens. Le défi étant de consolider l’unité et de préserver la fraternité au sein de cette institution. C’est ce qui justifie la mise sur pied d’un comité de transition avec missions spécifiques : l’apaisement du climat tendu entre comédiens ; l’initiation des jeunes à la bonne gestion et, enfin, la préparation des prochaines élections. Ceci est le fruit d’un consensus « après l’évaluation sur le fonctionnement de l’ANTPC depuis la fin du mandat du comité sortant», présume-t-on. Et, dans le même ordre d’idée, pour éviter l’éclatement suite au désordre caractérisé et aux propos discourtois de certains leaders et potentiels prétendants aux élections du comité. Ceux-ci se servent abusivement des medias, pour régler des comptes à d’autres.

Ainsi, pour lier l’utile à l’agréable, une cérémonie de présentation dudit comité était organisée en la salle les Erudits, dans la commune de Ngiri Ngiri, en présence des artistes et des convives. Cet événement très émouvant, a été agrémenté par les ballets « Source intarissable » de Ngolomingi Mindondo et « Ziana ». Dans la série de discours, le mot de bienvenue du secrétaire général, Mbau Oxygène, suivi du mot de circonstance du président Ndungi Mambimbi alias Masumu Débrindet. L’installation du comité a précédé l’exhortation du 1er V/P Petrous Ngalula Epanda Kiawabi, alias Ngalufar. En effet, le souci de remettre de l’ordre dans la boutique transparaît, en commençant par assainir le milieu socioprofessionnel des artistes comédiens. C’est-à-dire rendre à l’artiste sa valeur dans la société, a précisé le président de l’ANTPC. ‘’Il est hors de question de transformer cette association en une ristourne, (entendez : Moziki) ni un groupe de quémandeurs auprès des décideurs en cas de problème. Il s’agit plutôt d’un syndicat pour défendre les droits des artistes’’, a-t-il insisté. A son tour, le 1er V/P a mis un accent sur le nécessaire retour à l’éthique professionnelle. Ce, au vu du dérapage ambiant, du genre participation d’artistes au tournage porno. A la tribune face à l’assistance, Ngalufar a posé ses deux genoux au sol. Symboliquement, c’était pour implorer la miséricorde de l’Eternel sur le malheur lorgnant quiconque s’identifierait à des actes odieux. A cela s’ajoutent d’éventuelles pratiques obscurantistes dans l’art cher à André Maboke et des frères lumières d’heureuse mémoire.

La politique des vases communicants, en vue de l’efficacité

Face à l’éventail de défis à relever, cela va sans dire que le nouveau comité de transition de l’ANTPC est appelé à l’efficacité. D’où, l’option d’impliquer dans la lutte, en tant qu’organisation syndicale d’artistes, les organes régulateurs et les instances judiciaires. Dans cet ordre d’idée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, CESAC et les cours et tribunaux pour faire respecter la loi, surtout en ce qui concerne les mœurs. Sans ambages, les dramatiques congolais prennent de plus en plus de l’ampleur depuis un certain temps, au point de voler la vedette aux productions étrangères. Mais, ils pèchent par le manque d’esthétique et de thématique, à en croire les observateurs avisés. Cette assertion rejoint l’expression du 4ème Vice-président, Jean-Pierre Buetuna dit Poudre de Chasse. En toute humilité, celui-ci a fait savoir à ses collègues artistes qu’il y a beaucoup à faire et que le travail ne faisait que commencer». Pour tout dire, le chemin est long à parcourir. « Qui veut aller loin, dit la sagesse, ménage sa monture ».

A la tête d’un comité de trente membres : Masumu Débrindet à l’heure du transfert de l’expérience

Ci-après la composition du comité transitoire de l’ANTPC pour douze (12) mois, telle qu’assortie de la grande rencontre du 30 octobre dernier.

En effet, le président Masumu aligne quatre Vice-présidents : Ngalufar, Kayembe Alain, Mbaliosombo Fredy, Poudre de Chasse.

Lutumba Léandre est secrétaire permanent et assistant du président. Le secrétaire général Oxygène Mbau a pour adjoint Belcanto Safu. Modero Totokani et Mouscador sont l’un et l’autre, chargés des finances. Koba et Mindondo Ngolomingi sont au protocole. Un trio au social : Mama Ekolo Masudi, Maze Mukuilu et Fatu Kayembe. Un autre trio de choc conduit la Communication et presse : Mfumu Ziana, Brieffy Luyindula, Androndro Jeef. Quant à eux, The Best, Joël Malumalu et Okapi Arnold sont affectés aux Contact avec les associations. Me Elombe Sukari, Bodo Rock Bokabela, Kuedy Mayi Mputu et Maman Shako Diala, ont qualité de conseillers respectivement juridique, marketing, artistique et Genre. Un duo à la sécurité : Nzete et Songué ya Mbeli. Enfin, Ali Maki ya Ngando, Nsakala et Mundueri sont commissaires aux comptes.

Nzuzi Salambiaku

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.