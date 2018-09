Forum des parlements de la CIRGL: Tête-à-tête Minaku et Abdou Karim Meckassoua

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La date du mercredi 26 septembre 2018 est désormais inscrite dans les annales de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. D’autant plus que celle-ci a reçu en ce jour, une grande visite. Celle du président de l’Assemblée nationale de la République centrafricaine. M. Abdou Karim Meckassoua Adam est à la tête d’une délégation du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale pour la région des Grands-lacs (FP-CIRGL).

L’hôte du jour a été accueilli au Palais du peuple dans la commune de Lingwala par ses homologues congolais, les deux présidents des chambres parlementaires de la Rd Congo. D’abord chez Léon Kengo wa Dondo au Sénat, puis à l’Assemblée nationale chez Aubin Minaku Ndjalandjoko.

A l’issue de ses échanges avec le premier des députés nationaux congolais, M. Abdou Karim Meckassoua Adam a confié à la presse que sa visite s’inscrit dans le cadre du Forum des Parlements de la CIRGL dont il est le président en exercice. Voilà pourquoi, il a estimé qu’il était nécessaire de passer saluer ses homologues Kengo wa Dondo et Aubin Minaku, « pour les féliciter de tout ce que la Rd Congo a fait pour la conférence, d’abord en l’abritant et en offrant le siège. Sans cela, nous n’aurons pas à avancer ».

Deuxièmement, le président de l’Assemblée nationale de la République Centrafricaine et président en exercice du FP-CIRGL dit vouloir aussi féliciter ses homologues présidents des deux Chambres du Parlement de la Rd Congo parce que la présidence centrafricaine du Forum des parlements de la CIRGL a été porteuse entre autres, d’un acte important, l’érection dans notre sous-région, du statut d’anciens Chefs de l’Etat. « Et j’ai vu que la Rd Congo a voté cela et c’est une excellente chose », a-t-il affirmé.

Rappelons en outre que, promouvoir le statut d’anciens Chefs de l’Etat et combattre le terrorisme et les stratégies de régionalisation des groupes armés sont les deux perspectives auxquelles sont envisagées les actions pour la paix et la sécurité du programme du Forum des parlements de la CIRGL. Lequel programme a été présenté par la présidence du forum lors de la première réunion extraordinaire de l’assemblée plénière du FP-CIRGL, tenue à Kinshasa, capitale de la Rdc, le lundi 19 et le mardi 20 mars 2018.

Quant au troisième aspect de sa visite, M. Abdou Karim Meckassoua Adam a déclaré ce qui suit : « Nous sommes dans une période où les Congolais vont aller aux élections. Nous souhaitons être présents pour vous encourager totalement et montrer notre disponibilité pendant la campagne, après la campagne, pour que la stabilité, la paix et la sécurité règnent dans notre sous-région ». C’est donc l’essentiel du message qu’il dit apporter au peuple congolais.

Lepetit Baende

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.